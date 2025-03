Waltz: Vstopil je v stavbo, kjer živi njegovo dekle, in sedaj je zrušena

O vsem skupaj je, logično, prvi poročal The Atlantic . Časnik je v sredo objavil celoten pogovor, ki razkriva ozadje pogovorov med in po napadih. Čeprav se zdi, da je transkript vseboval občutljive informacije, je še vedno veliko neznanega, piše BBC .

V oči je med drugim tudi zbodel dialog med Mikeom Waltzom in J. D. Vanceom . "Prva tarča – njihov prvi človek za rakete – imeli smo pozitivno identifikacijo, da je vstopil v stavbo svojega dekleta, in zdaj je porušena," je zapisal Waltz. Na kar Vance odgovori: "Odlično." Direktor Cie John Ratcliffe pa približno pol ure za tem doda : "Dober začetek." Waltz odgovori z uporabo emotikonov stisnjene pesti, ameriške zastave in ognja. Jemensko ministrstvo za zdravje, ki ga vodijo hutijevci, pa je poročalo, da je bilo v napadih ubitih najmanj 53 ljudi.

Obrambni minister Pete Hegseth je zanikal, da bi delil tajno gradivo, vendar so strokovnjaki skeptični, da takšna vrsta občutljivih informacij ne bi imela takšne oznake. Jamil Jaffer , izvršni direktor Inštituta za nacionalno varnost na univerzi George Mason, je dejal, da Hegseth ni posredoval operativnega načrta za tretjo svetovno vojno ali za pacifiško regijo. "Toda hkrati gre za operativne podrobnosti, ki bi lahko, če bi bile javno objavljene, ogrozile življenja Američanov ali uspeh operacije."

Je šlo za razkritje tajnih informacij? Trumpova administracija trdi, da informacije v klepetu niso bile tajne. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da v klepetu niso razpravljali o vojnih načrtih. Posredovane informacije je označila za občutljive politične razprave. Direktorica obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard je med zaslišanjem v kongresu povedala, da je bil klepet v aplikaciji Signal odkrit in občutljiv, čeprav ni bil posredovan noben zaupni podatek.

Kdo je dodal Goldberga v pogovor? Jeffrey Goldberg je v članku, kjer je razkril pogovore, zapisal, da je prejel zahtevo za povezavo na Signalu od uporabnika, identificiranega kot Michael Waltz, Trumpov svetovalec za nacionalno varnost. Dva dni kasneje pa je prejel obvestilo, da naj bi bil vključen v skupino. Predsednik Donald Trump je dejal, da je za povabila v klepet skrbel eden od nižjih Waltzovih uslužbencev. Kljub temu pa je Waltz sprejel polno odgovornost za velik spodrsljaj. Trump zaenkrat ne zahteva njegovega odstopa.

"Nekdo, ki je delal za Mikea Waltza na nižji ravni, je imel, predvidevam, številko Goldberga. In ta tip je nekako končal v klepetu," je dejal predsednik, ki je dodal, da zaradi tega ni zaskrbljen.

Sedaj se zastavlja vprašanje, ali bo kongres, ki ga nadzorujejo republikanci, sprožil preiskavo. Republikanci so doslej odločno podpirali agendo Trumpove administracije, zato se zdi malo verjetno, da bi podprli preiskave klepeta. Po poročanju Reutersa naj bi demokrati v predstavniškem domu poskušali izsiliti glasovanje o resoluciji preiskave, ki bi od Trumpove administracije zahtevala, da preda dokumentacijo v zvezi z incidentom, vendar za to nimajo potrebne večine. Medtem pa so nekateri republikanci vendarle izrazili zaskrbljenost zaradi uhajanja informacij.

Uporaba Signala za razpravo o napadih v Jemnu je spodbudila vprašanja o tem, kako Trumpovi najvišji uslužbenci razpravljajo o občutljivih informacijah. Gabbardova je med pričanjem povedala, da je bil Signal prednameščen na vladnih napravah. Ratcliffe je pred tem kongresu izjavil, da je bil Signal nameščen na njegovih napravah, ko je prevzel Cio.

Vendar ostaja vprašanje, ali so varnostni uradniki dali navodila o uporabi Signala za razprave o vojaških operacijah, kot so napadi na hutijevce, piše BBC. CBS News je poročal, da je ameriška agencija za nacionalno varnost posvarila zaposlene pred uporabo Signala zaradi ranljivosti, ki so jo ugotovili.