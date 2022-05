Warholovo Marilyn prodali za rekordnih 185 milijonov evrov

S ponedeljkovo prodajo se je začela newyorška spomladanska sezona dražb, ki po dveh letih končno spet potekajo v živo. Obeti so dobri, znani investitor in poznavalec trga umetniških del Phillip Hoffman je za New York Times celo ocenil, da bi lahko v dveh tednih iztržili kar dve milijardi dolarjev (1,9 milijarde evrov). "Vsi so čakali na pravi trenutek in pravi trenutek je prišel," je dejal.

Portret je del zapuščine švicarskih trgovcev z umetninami in lastnikov znanega muzeja v Zürichu, brata in sestre Thomasa in Doris Ammann. Ves izkupiček bo namenjen njuni fundaciji, ki podpira zdravstvene in izobraževalne programe za otroke. Kam bo šlo 20 odstotkov od prodaje, bo lahko določil novi lastnik.

Skupaj so sicer prodali kar 36 del, ki so jim prinesla 318 milijonov dolarjev oziroma 301 milijon evrov. Cene so šle v višave. Za sliko treh ptic umetnice Ann Craven, ki so jo ocenjevali na največ 40 tisočakov, je kupec plačal 680.400 dolarjev (644.400 evrov), za delo konceptualnega umetnika Mika Bidla, ki naj bi prineslo med 60 in 80 tisočakov, pa so iztržili 1,3 milijona dolarjev (1,23 milijona evrov). Francesko Clemente naj bi jim prinesel med 80 in 120 tisoč dolarjev, a so ga pridali za 1,9 milijona (1,8 milijona evrov).

Ob vsem tem, poroča New York Times, je bila prodaja Warholovega portreta skorajda razočaranje. Za "najpomembnejšo sliko 20. stoletja, ki je prišla v obdobju generacije na dražbo" – tako jo je označil svetovalec avkcijske hipe Christie's Alex Rotter – so pričakovali 200 milijonov ameriških zelencev (189,2 milijona evrov), nekatere napovedi pa so šle vse do 400 milijonov (378,7 milijona evrov).