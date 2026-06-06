Washington in Bruselj na nasprotnih bregovih glede Bosne in Hercegovine

Ameriško veleposlaništvo v Sarajevu je opozorilo, da ZDA razmišljajo o spremembi svoje vloge v Bosni in Hercegovini, potem ko evropske države niso podprle ameriškega kandidata za položaj visokega predstavnika mednarodne skupnosti, poroča The Guardian. Na srečanju Sveta za izvajanje miru (PIC), ki nadzoruje uresničevanje daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995, so ZDA podprle italijanskega diplomata Antonia Zanardija Landija, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in večina evropskih držav podprle francoskega odposlanca Renéja Troccaza.
Trumpova administracija hkrati zagovarja zmanjšanje pristojnosti visokega predstavnika, ki nadzira izvajanje daytonskega sporazuma.
Čeprav ZDA nimajo več večje vojaške prisotnosti v državi, še vedno pomembno vplivajo na politične procese prek PIC in bilateralnih odnosov. Evropska unija pa v Bosni ohranja mirovno misijo z omejenim številom enot.
PIC naj bi znova poskušal doseči dogovor proti koncu meseca. Nekateri evropski uradniki menijo, da bi zmanjšanje ameriške vloge lahko koristilo regiji, saj obstajajo dvomi o motivih trenutne ameriške politike.
Lani so ZDA ukinile sankcije proti Miloradu Dodiku, kar je sprožilo dodatne politične polemike. Prav tako so izvajale pritisk na odhajajočega visokega predstavnika Christiana Schmidta, potem ko je ta proti Dodiku uvedel kazenske ukrepe zaradi spodkopavanja daytonskega sporazuma.
Vzporedno se pojavljajo očitki o naraščajočih poslovnih interesih, povezanih z ameriškim predsednikom, njegovimi sorodniki in sodelavci v regiji, kar dodatno zapleta politično sliko. To vključuje tudi obisk Donalda Trumpa mlajšega v Banji Luki kot gosta Dodikovega sina.
Politični analitiki za The Guardian ocenjujejo, da je ameriška administracija napačno ocenila svojo pogajalsko moč znotraj PIC in pričakovala večjo podporo evropskih zaveznikov. Ob tem opozarjajo, da spor ni zgolj kadrovske narave, temveč odraža širše strateške in gospodarske interese, ki vplivajo na prihodnjo vlogo mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini.
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