Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Washington in Bruselj na nasprotnih bregovih glede Bosne in Hercegovine

Sarajevo, 06. 06. 2026 14.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Sarajevo

Napetosti med ZDA in evropskimi državami glede prihodnosti mednarodnega upravljanja v Bosni in Hercegovini so se zaostrile zaradi nesoglasij pri izbiri novega visokega predstavnika. Spor je že privedel do grožnje Washingtona, da bo ponovno preučil svojo vlogo v mednarodnih mirovnih mehanizmih v državi.

Ameriško veleposlaništvo v Sarajevu je opozorilo, da ZDA razmišljajo o spremembi svoje vloge v Bosni in Hercegovini, potem ko evropske države niso podprle ameriškega kandidata za položaj visokega predstavnika mednarodne skupnosti, poroča The Guardian. Na srečanju Sveta za izvajanje miru (PIC), ki nadzoruje uresničevanje daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995, so ZDA podprle italijanskega diplomata Antonia Zanardija Landija, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in večina evropskih držav podprle francoskega odposlanca Renéja Troccaza.

Trumpova administracija hkrati zagovarja zmanjšanje pristojnosti visokega predstavnika, ki nadzira izvajanje daytonskega sporazuma.

René Troccaz
René Troccaz
FOTO: Profimedia

Čeprav ZDA nimajo več večje vojaške prisotnosti v državi, še vedno pomembno vplivajo na politične procese prek PIC in bilateralnih odnosov. Evropska unija pa v Bosni ohranja mirovno misijo z omejenim številom enot.

PIC naj bi znova poskušal doseči dogovor proti koncu meseca. Nekateri evropski uradniki menijo, da bi zmanjšanje ameriške vloge lahko koristilo regiji, saj obstajajo dvomi o motivih trenutne ameriške politike.

Lani so ZDA ukinile sankcije proti Miloradu Dodiku, kar je sprožilo dodatne politične polemike. Prav tako so izvajale pritisk na odhajajočega visokega predstavnika Christiana Schmidta, potem ko je ta proti Dodiku uvedel kazenske ukrepe zaradi spodkopavanja daytonskega sporazuma.

Milorad Dodik
Milorad Dodik
FOTO: Profimedia

Vzporedno se pojavljajo očitki o naraščajočih poslovnih interesih, povezanih z ameriškim predsednikom, njegovimi sorodniki in sodelavci v regiji, kar dodatno zapleta politično sliko. To vključuje tudi obisk Donalda Trumpa mlajšega v Banji Luki kot gosta Dodikovega sina.

Politični analitiki za The Guardian ocenjujejo, da je ameriška administracija napačno ocenila svojo pogajalsko moč znotraj PIC in pričakovala večjo podporo evropskih zaveznikov. Ob tem opozarjajo, da spor ni zgolj kadrovske narave, temveč odraža širše strateške in gospodarske interese, ki vplivajo na prihodnjo vlogo mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini.

Bosna in Hercegovina ZDA Evropska unija visoki predstavnik

Umrla nekdanja prva dama Bernadette Chirac

Družina Brodnjak kupila za skoraj 100.000 evrov delnic NLB

24ur.com 'Kar se zgodi v Ameriki, nikoli ne ostane v Ameriki'
24ur.com Zelenski: Pogovori z ZDA niso lahki, a so produktivni
24ur.com Slovensko-ameriški odnosi
24ur.com Zelenski v Davosu: Ali bo predsednik Trump sploh opazil Evropo?
24ur.com Zelenski zaskrbljen: dolgotrajen konflikt z Iranom bi oslabil pomoč Kijevu
24ur.com Se Evropska unija pripravlja na prihodnost brez Washingtona?
24ur.com Evropski protipredlog: premirje, ozemeljski status quo in priprta vrata za Nato
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
06. 06. 2026 16.19
Tako kot z BiH, bodo zahodne sile upravljale tudi Ukrajino.. več desetletij po vojni..
Odgovori
0 0
manga
06. 06. 2026 16.19
Milorad Dodik si na vse načine želi v Slovenijo vendar je doslednost odhajajoče politične elite trdnejša od ameriške.To ga dela žalostnega,celo suicid ni izključen.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
dominvrt
Portal
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744