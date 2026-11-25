Ameriško virtualno veleposlaništvo v Iranu je nato izdalo še varnostno opozorilo, v katerem je navedlo omenjene napade in opozorilo, da se lahko sovražnosti hitro stopnjujejo. "V Iran ne potujte iz nobenega razloga. Ameriški državljani naj Iran nemudoma zapustijo," je zapisano v opozorilu.

Washington je državljane po vsem Bližnjem vzhodu pozval k večji previdnosti, potem ko je Iran napadel ameriške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu, jemenske hutijevske sile pa so zadele stolpnico v finančnem okrožju Rijada, v napadu pa je bilo ranjenih 11 ljudi.

Ameriške državljane v regiji so pozvali, naj spremljajo delovanje letalskih družb in letališč ter se pripravijo na morebitne odpovedi letov in zaprtje zračnega prostora. Opozarjajo tudi, da se lahko pravila za prečkanje iranskih kopenskih meja in pogoji za vstop v ciljne države spremenijo v zelo kratkem času.

Državljanom so svetovali, naj se izogibajo protestom, večjim zborovanjem in območjem z veliko policijsko prisotnostjo ter naj bodo pozorni na krajih, povezanih z ZDA. V primeru zračnih napadov naj se umaknejo od vrat, oken in ruševin, poskrbijo, da bodo njihovi mobilni telefoni napolnjeni, ter upoštevajo navodila lokalnih oblasti, je navedeno v opozorilu.

Državljane so napotili, naj se registrirajo v informacijskem sistemu ameriškega zunanjega ministrstva, da bodo lahko prejemali varnostna obvestila.

ZDA in Iran že od leta 1980 nimata diplomatskih odnosov. Švica v Teheranu zastopa ameriške interese, opozorilo pa je kot kontaktno točko za državljane, ki potrebujejo pomoč, navedlo oddelek za zastopanje ameriških interesov pri švicarskem veleposlaništvu v Teheranu.