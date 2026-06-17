Washington naj bi Teheranu namenil 300 milijard dolarjev

Al Arabija trdi, da gre za sporazum, ki bo podpisan konec tedna v Švici. Ameriška vlada vsebine sporazuma ni objavila, zaradi česar so do njega zadržani kongresniki obeh strank. Memorandum navaja, da bo vseh 14 točk potrjenih ob svečanem podpisu sporazuma. Dokument, ki ga je objavila Al Arabija, navaja nekatere že objavljene podrobnosti. Med njimi je, da s podpisom memoranduma o razumevanju nemudoma prenehajo boji na vseh frontah, tudi v Libanonu, obe strani pa se zavezujeta, da ne bo novih sovražnosti ali groženj z vojno.

Izraelski napad na bolnišnico v Libanonu FOTO: AP

Memorandum zavezuje Iran in ZDA, da medsebojno spoštujeta suverenost in ozemeljsko celovitost ter se ne vmešavata v notranje zadeve. Zavezuje ju tudi k pogajanjem za končni sporazum v največ 60 dneh, kar je možno podaljšati s soglasjem obeh strani. Predvideva tudi takojšen konec ameriške vojaške blokade iranskih pristanišč, ameriške sile pa se bodo v 30 dneh umaknile iz bližine Irana, ki bo v največ 30 dneh obnovil promet skozi Hormuško ožino. ZDA so se zavezale, da skupaj z regionalnimi partnerji v 60 dneh ustvarijo celovit načrt za obnovo Irana in zanjo zagotovijo najmanj 300 milijard dolarjev. ZDA naj bi v okviru končnega dogovora ukinile tudi vse sankcije proti Iranu vključno s sankcijami ZN.