Washington Post zavrnil karikaturo Bezosa, ki kleči pred Trumpom

Ann Telnaes, dolgoletna karikaturistka Washington Posta, je narisala karikaturo, ki upodablja drugega najbogatejšega človeka na svetu in lastnika omenjenega časopisa Jeffa Bezosa, ustanovitelja Mete Marka Zuckerberga in Sama Altmana iz OpenAI, kako klečijo pred kipom novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in mu ponujajo vrečke z denarjem. Tam je tudi Miki Miška. Potezo, da je časopis zavrnil objavo njene karikature, je označila za prelomno in nevarno za svobodni tisk, poroča BBC.

Telnaesova, ki je za omenjeni časopis delala od leta 2008, je v petek dala odpoved. "V vsem tem času mi še nikoli niso zavrnili nobene karikature zaradi tega, v koga ali v kaj sem se odločila usmeriti svoje pero," je zapisala. "Do sedaj." "Karikatura, ki so jo pokopali, kritizira milijarderske vodje tehnoloških in medijskih podjetij, ki so se po svojih najboljših močeh trudili pridobiti naklonjenost prihajajočega novoizvoljenega predsednika Trumpa," je pojasnila. Gra za satiro "ljudi z donosnimi državnimi pogodbami in interesom za eliminacijo predpisov".

Karikaturistka Ann Telnaes je za Washington Post delala kar 17 let. FOTO: Profimedia icon-expand