V Washingtonu izbruhnilo nasilje med Proud Boysi in protiprotestniki

V Washingtonu so v soboto potekale demonstracije v podporo odhajajočemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki se jih je udeležilo tudi več skrajno desničarskih skupin, tudi približno 200 pripadnikov skupine Proud Boys. Po sicer mirnem shodu nekaj tisoč protestnikov, ki zanikajo zmago Joe Bidna na novembrskih predsedniških volitvah oziroma verjamejo, da je prišlo do volilne prevare, je v večernih urah na ulicah Washingtona izbruhnilo nasilje med Trumpovimi podporniki in protiprotestniki.

Spopadli so se predvsem pripadniki skrajno desne skupine Proud Boys in Antifa protiprotestniki. Prvi so nosili značilna črno-rumena oblačila, neprebojne jopiče, čelade in uporabljali kretnje, ki jih povezujejo z belim nacionalizmom. Zažigali so zastave gibanje Black Lives Matters oziroma Življenja temnopoltih štejejo. Policija je sicer obe skupini poskušala držati drugo od druge in pri obeh uporabila solzivec. A nasilje in spopadov niso mogli preprečiti. Aretirali so najmanj 23 oseb.