ZDA v 200 milijard evrov vreden dogovor z letalskimi družbami

Ameriški 2200 milijard dolarjev (1958 milijard evrov) vreden stimulativni paket, sprejet konec marca, za pomoč letalskemu sektorju predvideva 25 milijard dolarjev (22 milijard evrov). A so bile letalske družbe pri sprejemanju posojil zadržane, saj se bojijo strogih pogojev. Sedaj so prva podjetja z Washingtonom vendarle dosegla dogovor, z ostalimi pa pogajanja še tečejo.

Dogovorjenih pogojev ministrstvo ni razkrilo, jasno je le, da morajo letalski prevozniki med drugim dati garancijo, ki jo lahko vlada spremeni v lastniški delež ali druge oblike lastništva oziroma dolga. Prav tako so prejemniki pomoči omejeni pri odpuščanju in postavljanju plač vodilnih kadrov, začasno ne bodo smeli izplačevati dividend in odkupovati lastnih delnic.

Gre za dodatna posojila, ki sledijo drugemu, prav tako 25 milijard dolarjev (22 milijard evrov) vrednemu paketu za letalska podjetja. V sklopu tega morajo podjetja obljubiti, da vsaj do konca septembra ne bodo odpuščala.

Iz letalske družbe American Airlines so sporočili, da so s finančnim ministrstvom podpisali pismo o nameri za pridobitev 4,75 milijarde dolarjev dolga (4 milijarde evrov), podrobnosti pa želijo uskladiti do konca septembra. Hkrati so opozorili, da bodo imeli do jeseni 20.000 zaposlenih preveč.

To sicer ne pomeni, da bodo oktobra odpustili 20.000 ljudi, so dodali. "Še naprej sodelujemo s partnerji v sindikatih in iščemo kreativne rešitve, ki vključujejo prostovoljne odhode in zgodnje upokojevanje," so sporočili.