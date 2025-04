Weber na kongresu EPP ponovno izvoljen za predsednika stranke

Weber je v svojem nagovoru in v objavah na omrežju X po izvolitvi kot glavno nalogo Evrope izpostavil skupno obrambo in ohranjanje evropskega načina življenja. Poudaril je tudi vlogo EPP kot "najmočnejše sile" v Evropski komisiji, svetu in parlamentu, ki bo "oblikovala prihodnost Evrope".

Delegati bodo sicer nocoj izvolili še 10 podpredsednikov stranke, med drugim se za položaj potegujejo italijanski zunanji minister Antonio Tajani, finski premier Petteri Orpo in evropski komisar iz Avstrije Magnus Brunner.

Zbrane na kongresu so pred tem nagovorili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, bodoči nemški kancler Friedrich Merz, avstrijski kancler Christian Stocker in gostitelj, vodja španske desne Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo.

V svojih nagovorih so med drugim poudarjali pomen enotnosti Evrope, krepitev evropske obrambe, konkurenčnosti in sodelovanja s partnerji pri soočanju z gospodarskimi in geopolitičnimi izzivi, pa tudi pomen ohranjanja in spoštovanja demokratičnih vrednot in institucij.

Glavne teme panelov in razprav na dvodnevnem kongresu, ki se bo nadaljeval še v sredo, so ruska invazija na Ukrajino, oboroževanje Evrope, naraščajoči življenjski stroški in trgovinska vojna, ki jo je sprožil predsednik ZDA Donald Trump.

Začetek kongresa EPP je zaznamoval tudi obsežen izpad elektrike v večjem delu Iberskega polotoka, ki je zajel tudi Valencio. Povečini so sicer v obeh državah že uspeli vzpostaviti oskrbo z električno energijo.