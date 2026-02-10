Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Weber pozval komisijo k preučitvi dogajanja glede pregona članov NSi

Strasbourg, 10. 02. 2026 11.58 pred 19 minutami 3 min branja 14

Avtor:
Ne.M. STA
Manfred Weber

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu spregovoril tudi o prihajajočih volitvah v Sloveniji. Glede obtožnega predloga zoper člane NSi se sprašuje, zakaj je ta vložen tik pred volitvami. Evropsko komisijo je pozval, naj preuči zadevo.

Kot je dejal predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Weber, bodo volivci v Sloveniji tisti, ki bodo imeli besedo na volitvah. Je pa ocenil, da bi bila desnosredinska vlada pod vodstvom prvaka partnerske SDS Janeza Janše za Slovenijo boljša izbira, kot je sedanja. Precej prepričljiv se mu namreč zdi argument primerjave razvoja Slovenije in Hrvaške.

"Pred desetimi leti je bila Hrvaška po BDP na prebivalca za polovico manjša od Slovenije. Danes pa je enako močna. Hrvaška je torej odlično razvila svojo gospodarsko moč in je zdaj na isti ravni kot Slovenija pred desetimi leti. In to je posledica desetih let stabilne desnosredinske vlade z Andrejem Plenkovićem na Hrvaškem in desetih let nestabilnosti, pa tudi let socialistične vlade v Sloveniji," je prepričan Weber.

Po podatkih SURS je bil BDP na prebivalca v Sloveniji leta 2015 18.693 evrov, na Hrvaškem pa (po podatkih EconScope.com) 12.600 dolarjev (kar je okoli 11.350 evrov). Leta 2024 je bil BDP na prebivalca pri nas 31.698 evrov, na Hrvaškem pa 23.932 dolarjev, kar pomeni okoli 22.160 evrov.

Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber
Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber
FOTO: Bobo

Obtožbe proti članom NSi

Dotaknil se je tudi obtožb proti članom NSi. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani namreč vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Po poročanju medijev so med obtoženimi prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je sedaj evropski poslanec EPP. Se je pa v zvezi s poslansko imuniteto slednjega tožilstvo obrnilo še na Evropski parlament.

Preberi še Tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper poslance NSi

Weber je danes dejal, da teče kazenski pregon proti "kolegom tukaj v Evropskem parlamentu" iz NSi, in to "samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu". Sprašuje se, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred volitvami.

"Torej so v Sloveniji na mizi tudi pomembna vprašanja pravne države. In prosim tudi komisijo, naj zadevo preuči," je pozval Weber, ki se je pretekli teden skupaj z vodstvom politične skupine EPP in vodji nacionalnih delegacij mudil na obisku v Sloveniji.

Evropski parlament glede imunitete Tonina

V Evropskem parlamentu so medtem danes glede postopka za odvzem imunitete evroposlancu Toninu pojasnili, da se tovrstni postopek vedno začne z najavo predsednice parlamenta Roberte Metsole ob začetku plenarnega zasedanja, da so pristojne oblasti določene članice zaprosile za odvzem imunitete poslancu in da bo prošnjo zdaj obravnaval odbor za pravne zadeve (Juri).

Tega predsednica še ni storila, tako da je mogoče sklepati, da parlament prošnje slovenskih oblasti za odvzem imunitete Toninu še ni prejel, je za STA povedala tiskovna predstavnica Evropskega parlamenta Martina Vass.

Odbor v okviru postopka, ki je tajen, med drugim zasliši poslanca, na koncu pa poda priporočilo, ali naj se mu odvzame imuniteta ali ne. Končno odločitev o tem parlament sprejme na plenarnem zasedanju, nakar predsednica o rezultatu glasovanja obvesti pristojne nacionalne oblasti, je še sporočila Vass.

Ob tem je pojasnila, da je namen poslanske imunitete zaščititi Evropski parlament in njegove člane pred pravnimi postopki v povezavi opravljanjem njihovih parlamentarnih dolžnosti in da ne gre za "osebni privilegij evropskega poslanca". Pri priporočilu odbora in odločitvi parlamenta gre obenem zgolj za postopkovni korak, ki omogoči sodne postopke, in ne za obsodilno sodbo, je dodala.

manfred weber volitve nsi knovs tonin evropski parlament

Iz Epsteinovih dosjejev naj bi izginilo več imen

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
10. 02. 2026 13.18
vedno je nekaj...sedaj so pač volitve...če so kršili naj odgovarjajo....vsi, vedno,....naj velja za VSE1
Odgovori
0 0
Teofil
10. 02. 2026 13.17
Dejstvo je da nas je Hrvaška prehitela,zakaj vprašajte dr. Goloba in njegovo tovarišijo.
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
10. 02. 2026 13.18
A misliš "vrhunskega, ponavljam- vrhuuuuunskega menedžerja", kot je krava UKZ naglasila?
Odgovori
0 0
brezveze13
10. 02. 2026 13.16
ubogi pernati, kam je spravil slovenijo, evropa se z njo ukvarja zaradi političnih podtikanj palčka in levakov že pred volitvami
Odgovori
+3
3 0
Banion
10. 02. 2026 13.16
se pravi da je eu parlament enako skorumpiran, ja ni čudno da vedno potrdi ono vunderlajno
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
10. 02. 2026 13.16
Izgleda bi Weberček rad vplival oz se vmešava v naše volitve
Odgovori
+0
1 1
mario7
10. 02. 2026 13.14
EPP je zlo EU.
Odgovori
+2
3 1
MladInPerspektiven
10. 02. 2026 13.13
To je nortanja zadeva Slovenije in SE EU politika NE SME VTIKATI dokler naši organi ne povejo svoje. Ko bodo naši odločili šele potem lahko neki Webri gobcajo to jim je potrebno povedati. Velja za LEVE kot DESNE brez IZJEM
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
10. 02. 2026 13.09
Mi pa se sprašujemo zakaj se Manfred Weber oglaša ravno pred volitvami
Odgovori
+5
6 1
frenk7
10. 02. 2026 13.07
Pri nas je tožilstvo in sodstvo neodvisno od politike,.... očitno stranka epp ravna drugače, če ji to ustreza.
Odgovori
+5
8 3
Teofil
10. 02. 2026 13.15
Aja,a res,neodvisno,v praksi zagotovo ne
Odgovori
-2
0 2
frenk7
10. 02. 2026 13.05
Ptiči iste vrste vedno skupaj letijo. epp in sds sekta so iz istega brloga, kar v Sloveniji ne maramo.
Odgovori
+5
8 3
frenk7
10. 02. 2026 13.04
Poslance sds je stranka EPP suspendirala, ne smejo govorit tri mesece, pri komisiji pa lobira za pacienta,....
Odgovori
+5
8 3
zibertmi
10. 02. 2026 13.00
ja kriminalci držijo skupaj in eden drugega zagovarjajo,nič novega.tudi v evropskem parlamentu so ga okarali glede njegovega nastopa pred kratkim v sloveniji
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
voyo
Portal
Sledi v snegu
Kmetija
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527