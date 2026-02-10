Weber pozval komisijo k preučitvi dogajanja glede pregona članov NSi

Kot je dejal predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Weber, bodo volivci v Sloveniji tisti, ki bodo imeli besedo na volitvah. Je pa ocenil, da bi bila desnosredinska vlada pod vodstvom prvaka partnerske SDS Janeza Janše za Slovenijo boljša izbira, kot je sedanja. Precej prepričljiv se mu namreč zdi argument primerjave razvoja Slovenije in Hrvaške. "Pred desetimi leti je bila Hrvaška po BDP na prebivalca za polovico manjša od Slovenije. Danes pa je enako močna. Hrvaška je torej odlično razvila svojo gospodarsko moč in je zdaj na isti ravni kot Slovenija pred desetimi leti. In to je posledica desetih let stabilne desnosredinske vlade z Andrejem Plenkovićem na Hrvaškem in desetih let nestabilnosti, pa tudi let socialistične vlade v Sloveniji," je prepričan Weber.

Po podatkih SURS je bil BDP na prebivalca v Sloveniji leta 2015 18.693 evrov, na Hrvaškem pa (po podatkih EconScope.com) 12.600 dolarjev (kar je okoli 11.350 evrov). Leta 2024 je bil BDP na prebivalca pri nas 31.698 evrov, na Hrvaškem pa 23.932 dolarjev, kar pomeni okoli 22.160 evrov.

Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber FOTO: Bobo

Obtožbe proti članom NSi

Dotaknil se je tudi obtožb proti članom NSi. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani namreč vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Po poročanju medijev so med obtoženimi prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je sedaj evropski poslanec EPP. Se je pa v zvezi s poslansko imuniteto slednjega tožilstvo obrnilo še na Evropski parlament.

Weber je danes dejal, da teče kazenski pregon proti "kolegom tukaj v Evropskem parlamentu" iz NSi, in to "samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu". Sprašuje se, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred volitvami. "Torej so v Sloveniji na mizi tudi pomembna vprašanja pravne države. In prosim tudi komisijo, naj zadevo preuči," je pozval Weber, ki se je pretekli teden skupaj z vodstvom politične skupine EPP in vodji nacionalnih delegacij mudil na obisku v Sloveniji.

Evropski parlament glede imunitete Tonina