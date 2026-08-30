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WhatsApp skupina razkrila milijardni podzemni sistem za prenos denarja

London, 30. 08. 2026 15.40 pred 38 minutami 3 min branja 1

Avtor:
L.M.
Vdor v komunikacijsko omrežje Whatsapp

Preiskava evropskih medijev je razkrila, kako je 532-članska skupina na WhatsAppu služila kot globalno stičišče za prenos več sto milijonov evrov gotovine. Sistem, ki temelji na starodavni mreži zaupanja vrednih posrednikov, imenovani hawala, naj bi omogočal financiranje organiziranega kriminala, tihotapljenja ljudi, trgovine z drogami in celo skrajističnih skupin, brez običajnih bančnih sledi.

Skupina z imenom "Traders of Greater Europe" je med koncem februarja in decembrom 2022 zbrala več kot 82.000 sporočil. Člani so se v arabščini dogovarjali za čezmejne gotovinske transakcije, pogosto v vrednosti več tisoč evrov.

Primer je, kot poroča BBC, postal znan po belgijski preiskavi financiranja terorizma. Belgijski preiskovalni sodnik Vincent Guerra je dejal, da je bilo število transakcij osupljivo, mreža pa je segala praktično po vsem svetu. Preiskovalci so pri aretaciji enega od vodij mreže v Bruslju, Abu Adama, na njegovem telefonu odkrili skupino WhatsApp. Na napravi je bilo tudi približno 6000 fotografij bankovcev za 5 evrov z vidnimi serijskimi številkami in 6000 fotografij osebnih dokumentov. Po Guerrovih besedah bi to lahko pomenilo, da je posrednik obdelal najmanj 12.000 transakcij.

Posebej zaskrbljujoče je, da so preiskovalci našli dokaze o nakazilih iz Bruslja, namenjenih pripadnikom Islamske države (IS) v Siriji. Denar naj bi bil uporabljen za pomoč ženam pripadnikov IS pri pobegu iz taborišč, kjer so bile pridržane.

Gotovina
Gotovina
FOTO: AP

Sistem brez klasične bančne sledi

Hawala temelji na mreži posrednikov, imenovanih hawaladarji. Stranka enemu posredniku izroči gotovino, drug posrednik na drugi strani sveta pa prejemniku izplača enakovreden znesek, zmanjšan za provizijo. Posrednika svoje medsebojne obveznosti poravnata pozneje, zato denarju ni treba fizično potovati čez meje.

Sistem ima tudi povsem zakonite namene, saj ga uporabljajo ljudje, ki denar pošiljajo družinam v državah z omejenim dostopom do bančnih storitev. V številnih evropskih državah pa je takšno poslovanje brez ustreznega dovoljenja nezakonito. Za kriminalne združbe je privlačno predvsem zato, ker omogoča izogibanje klasičnemu bančnemu sistemu in nadzoru sumljivih transakcij.

Skupina "Traders of Greater Europe" je bila namenjena transakcijam nad 5000 evrov, številna nakazila pa so bila precej višja.

Preiskava Evropske radiodifuzne zveze (EBU) je razkrila še druge primere uporabe hawale za kriminalne posle. Nekdanji pralec denarja, ki ga novinarji imenujejo Frank, je povedal, da je bil v evropskih mrežah vpleten v transakcije v skupni vrednosti več sto milijonov evrov. Po njegovih besedah je nekoč v manj kot uri in pol skozi eno pisarno šlo najmanj milijon evrov.

"Ne gre samo za denar. Gre za financiranje terorizma, trgovino z drogami, prostitucijo in vse mogoče," je povedal BBC-ju.

WhatsApp
WhatsApp
FOTO: Shutterstock

Hawala tudi za tihotapljenje ljudi

Preiskovalci so našli povezave tudi s tihotapljenjem migrantov. Avstrijska policija je v enem od primerov razkrila operacijo, ki je delovala iz kebab restavracije na Dunaju in naj bi služila za organiziranje plačil za tihotapljenje ljudi. Dva sirska brata, ki sta vodila operacijo, sta bila obsojena zaradi trgovine z ljudmi ter mučenja in posilstva kurirja, ki je izgubil 350.000 evrov.

V drugem primeru sta avstrijska policija in Europol razbila mrežo tihotapcev, ki naj bi v Evropo v 18 mesecih pripeljala okoli 100.000 ljudi, pri čemer je bilo financiranje izvedeno prek hawale.

Vodja avstrijskih preiskav trgovine z ljudmi Gerald Tatzgern je opozoril, da je mučenje del realnosti nekaterih tihotapskih mrež. Storilci naj bi družinam žrtev pošiljali posnetke nasilja in zahtevali dodatna plačila, pri čemer so bila nakazila pogosto izvedena prav prek sistema hawala, piše BBC.

Policijski poveljnik in častnik Europola Quentin Mugg, ki je vodil več preiskav pranja denarja, je hawalo označil za "primarni kanal pranja denarja za organizirani kriminal". Kot pravi, posredniki pogosto ne preverjajo izvora denarja, saj jih zanima predvsem, da prejmejo svojo provizijo.

WhatsApp hawala pranje denarja organizirani kriminal terorizem

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KOMENTARJI1

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iziizi
30. 08. 2026 16.19
Tooooooo dajmo jim pomagat tako kot palestini
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