WhatsApp skupina razkrila milijardni podzemni sistem za prenos denarja

Skupina z imenom "Traders of Greater Europe" je med koncem februarja in decembrom 2022 zbrala več kot 82.000 sporočil. Člani so se v arabščini dogovarjali za čezmejne gotovinske transakcije, pogosto v vrednosti več tisoč evrov. Primer je, kot poroča BBC, postal znan po belgijski preiskavi financiranja terorizma. Belgijski preiskovalni sodnik Vincent Guerra je dejal, da je bilo število transakcij osupljivo, mreža pa je segala praktično po vsem svetu. Preiskovalci so pri aretaciji enega od vodij mreže v Bruslju, Abu Adama, na njegovem telefonu odkrili skupino WhatsApp. Na napravi je bilo tudi približno 6000 fotografij bankovcev za 5 evrov z vidnimi serijskimi številkami in 6000 fotografij osebnih dokumentov. Po Guerrovih besedah bi to lahko pomenilo, da je posrednik obdelal najmanj 12.000 transakcij. Posebej zaskrbljujoče je, da so preiskovalci našli dokaze o nakazilih iz Bruslja, namenjenih pripadnikom Islamske države (IS) v Siriji. Denar naj bi bil uporabljen za pomoč ženam pripadnikov IS pri pobegu iz taborišč, kjer so bile pridržane.

Gotovina FOTO: AP

Sistem brez klasične bančne sledi

Hawala temelji na mreži posrednikov, imenovanih hawaladarji. Stranka enemu posredniku izroči gotovino, drug posrednik na drugi strani sveta pa prejemniku izplača enakovreden znesek, zmanjšan za provizijo. Posrednika svoje medsebojne obveznosti poravnata pozneje, zato denarju ni treba fizično potovati čez meje. Sistem ima tudi povsem zakonite namene, saj ga uporabljajo ljudje, ki denar pošiljajo družinam v državah z omejenim dostopom do bančnih storitev. V številnih evropskih državah pa je takšno poslovanje brez ustreznega dovoljenja nezakonito. Za kriminalne združbe je privlačno predvsem zato, ker omogoča izogibanje klasičnemu bančnemu sistemu in nadzoru sumljivih transakcij. Skupina "Traders of Greater Europe" je bila namenjena transakcijam nad 5000 evrov, številna nakazila pa so bila precej višja. Preiskava Evropske radiodifuzne zveze (EBU) je razkrila še druge primere uporabe hawale za kriminalne posle. Nekdanji pralec denarja, ki ga novinarji imenujejo Frank, je povedal, da je bil v evropskih mrežah vpleten v transakcije v skupni vrednosti več sto milijonov evrov. Po njegovih besedah je nekoč v manj kot uri in pol skozi eno pisarno šlo najmanj milijon evrov. "Ne gre samo za denar. Gre za financiranje terorizma, trgovino z drogami, prostitucijo in vse mogoče," je povedal BBC-ju.

WhatsApp FOTO: Shutterstock

Hawala tudi za tihotapljenje ljudi