WHO bo preimenovala virus opičjih koz

WHO sodeluje s partnerji in strokovnjaki z vsega sveta pri spremembi imena virusa opičjih koz, je v torek na Twitterju sporočil njen generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus . Kot je dodal, bodo ime sporočili takoj, ko bo mogoče.

Napoved prihaja po tem, ko je skupina 30 mednarodnih strokovnjakov prejšnji teden v pismu opozorila, da je treba razmisliti o ustreznem, nediskriminatornem in nestigmatizirajočem poimenovanju virusa.

WHO si že dolgo prizadeva, da bolezni ne bi več poimenovali po živalih ali regijah, s čimer bi preprečili kakršnokoli možnost diskriminacije ali stigmatizacije, je dejal tiskovni predstavnik WHO.

WHO bo sicer prihodnji teden odločala o tem, ali gre pri izbruhu opičjih koz za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Odbor za izredne razmere bo odločil, ali gre pri opičjih kozah za izredne razmere, kot je bilo to v primeru pandemije novega koronavirusa.

WHO je do torka iz 39 držav po vsem svetu, tudi Slovenije, prejela prijave več kot 1600 primerov opičjih koz in skoraj 1500 domnevnih primerov. V 32 od teh držav pred majem ni bilo znanih primerov.

Epicenter izbruha opičjih koz ostaja Evropa, kjer 25 držav poroča o več kot 1500 okužbah s tem virusom, kar predstavlja 85 odstotkov vseh primerov na svetu, je danes sporočil evropski regionalni direktor WHO Hans Kluge.