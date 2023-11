WHO: Bolnišnica Al Šifa je cona smrti, pri vhodu našli množični grob

WHO načrtuje "takojšnjo evakuacijo preostalih pacientov, osebja in njihovih družin", so sporočili z organizacije. V največji bolnišnici v Gazi je še okoli 300 pacientov in 25 zdravstvenih delavcev.

Ob tem so v WHO opozorili, da so tudi v ostalih zdravstvenih ustanovah v Gazi razmere nevzdržne. Pozvali so k "takojšnji prekinitvi ognja zaradi skrajnega trpljenja ljudi v Gazi".

V soboto je bolnišnico peš zapustilo več sto bolnih, ranjenih in članov medicinskega osebja. Ob tem je bilo v bližini kompleksa bolnišnice slišati močne eksplozije. Direktor bolnišnice je v soboto zjutraj sporočil, da je izraelska vojska odredila popolno evakuacijo bolnišnice. Vojska je sicer pozneje to zanikala in zatrdila, da je ugodila zahtevi direktorja.

Novinar, ki se nahaja v bolnišnici, je za BBC povedal, da so tam ostali le še pacienti, ki se ne morejo premikati, in zelo majhno število zdravnikov. "Dvignili smo roke in nosili bele zastave," je dejal Khader.

Zdravnik Ramez Radwan je razmere v bolnišnici opisal kot neznosne, za BBC je pojasnil, da nimajo protibolečinskih zdravil in antibiotikov, nekaterim pacientom pa iz ran "prihajajo črvi".