WHO: Čakalna doba za zaščitne maske in rokavice od 4 do 6 mesecev

Ker hitro zmanjkuje zaščitne opreme, vključno z maskami, države po svetu sprejemajo različne ukrepe, s katerimi bi v boju proti novemu koronavirusu zagotovile zadostne količine teh pripomočkov. Francija bo za potrebe medicinskega osebja in bolnikov zasegla vse maske v državi, Nemčija in Rusija pa sta popolnoma ustavili njihov izvoz.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v torek posvarila, da se zaloge zaščitne medicinske opreme zaradi naraščajočega povpraševanja, kopičenja opreme in zlorab hitro zmanjšujejo. To otežuje boj proti novemu koronavirusu, ki se širi po svetu. Poleg tega so cene zaščitnih mask poskočile za šestkrat, cene respiratorjev so se potrojile, cene medicinskih rokavic pa več kot podvojile. Pri WHO navajajo, da svetovne zaloge že sedaj ne zadoščajo za potrebe organizacije in njenih partneric, države, ki zaprosijo za novo opremo, kot so kirurške maske in rokavice, pa so soočene s čakalno dobo od štirih do šestih mesecev. Kitajska glavna proizvajalka zaščitnih mask na svetu K težavam pri dobavi prispeva svoje tudi dejstvo, da je prav Kitajska, ki je v središču izbruha novega virusa, glavna proizvajalka zaščitnih mask na svetu. Proizvede jih 50 odstotkov, je za francosko tiskovno agencijoAFP dejala tiskovna predstavnica WHO Fadela Chaib. Tamkajšnja epidemija je vrgla iz tira sistem proizvodnje in dobave, poleg tega pa Kitajska dobršnega dela mask ta trenutek niti ne želi izvoziti. Proizvajalci tudi sicer le težko sledijo povpraševanju po maskah, ki se je ob naraščajoči zaskrbljenosti zaradi širjenja koronavirusa izjemno povečalo. Marsikje mask v trgovinah in lekarnah ni več na razpolago, države pa sprejemajo različne ukrepe, da bi zagotovile zadostno količino.

Kitajska, ki je v središču izbruha novega virusa, je glavna proizvajalka zaščitnih mask na svetu. FOTO: Dreamstime

Dostop do mask najprej zdravstvenim delavcem in bolnikom Francoska vlada bo tako denimo v skladu z danes objavljenim odlokom zasegla vse zaloge in na novo proizvedene maske do 31. maja. Kot je v torek naznanil predsednik Emmanuel Macron, želijo s tem prednostni dostop do mask zagotoviti zdravstvenim ekipam in bolnikom, ki jih je bolezen prizadela. S podobnim namenom se je Nemčija, ki želi zlasti zagotoviti zadostno količino za zdravstvene delavce, odločila prepovedati izvoz medicinske zaščitne opreme, kot so maske in rokavice. Možne so sicer izjeme, denimo v primeru potrebe po mednarodni pomoči. Tudi ruska vlada je s ponedeljkom začasno omejila izvoz nekaterih medicinskih proizvodov in opreme, vključno z maskami, rokavicami in protivirusnimi zdravili. Ukrep bo veljal do 1. junija. Rusija sicer po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dnevno proizvede 1,5 milijona zaščitnih mask.