WHO: Covid izničil desetletje napredka glede pričakovane življenjske dobe

Pandemija covida-19 je močno vplivala na svetovno zdravstveno statistiko in obrnila trend podaljšanja pričakovane življenjske dobe, kaže zadnje poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V letih 2021 in 2022 je bil covid med tremi glavnimi vzroki smrti v svetu, vendar so nenalezljive bolezni še vedno vzrok treh četrtin vseh smrti.

Pandemija covida-19 je v samo dveh letih izničila skoraj desetletje napredka pri izboljšanju pričakovane življenjske dobe. Leta 2020 je bil covid-19 tretji najpogostejši vzrok smrti na svetu, leta 2021 pa drugi. Med letoma 2019 in 2021 se je svetovna pričakovana življenjska doba ob rojstvu znižala za 1,8 leta na 71,4 leta. Nazadnje je bila na tej ravni leta 2012 in od takrat je vztrajno naraščala, razkriva danes objavljeno poročilo WHO z naslovom Svetovna zdravstvena statistika 2024.

Koronavirus, maska, splošna FOTO: Dreamstime icon-expand

Čeprav je pandemija covida-19 - bolezni, ki jo povzroča okužba z novim koronavirusom - močno vplivala na svetovno zdravstveno statistiko, so nenalezljive bolezni še vedno vzrok približno treh četrtin vseh smrti. Po podatkih WHO je bilo leta 2019 približno 74 odstotkov smrti po vsem svetu posledica ishemične bolezni srca in kapi, raka, kronične obstruktivne pljučne bolezni, Alzheimerjeve in drugih demenc ter sladkorne bolezni. Do maja letos so WHO poročali o približno sedmih milijonih primerov smrti, povezanih s covidom-19, po vsem svetu. Vendar pa je število neprijavljenih primerov mnogo večje, deloma zato, ker niso zabeleženi vsi primeri ali pa so pogosto zabeleženi vzroki, kot je odpoved srca ali organov, vendar bi jih lahko povzročila okužba z novim koronavirusom.