WHO: Dva Milijona ljudi bi lahko umrlo do konca marca 2022 v Evropi

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) napovedujejo, da bo 25 držav kmalu občutilo izjemen pritisk na postelje v bolnišnicah, v 49 od 53 držav pa bodo do marca občutili tudi izjemen pritisk na intenzivno nego. Glede na trenutne trende bi do začetka pomladi covid-19 lahko terjal skupno 2,2 milijona življenj. "Da bomo lahko živeli s tem virusom in nadaljevali naš vsakdan, moramo slediti pristopu 'cepivo plus'. To pomeni standardni odmerek cepiva, poživitveni odmerek, če je priporočen, in v našo normalno rutino vplesti preventivne ukrepe," je priporočil direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

Prepričan je, da še nismo prepozni, da preprečimo nepotrebno tragedijo izgube življenj in da omejimo motnje gospodarstva to zimsko sezono.