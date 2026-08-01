WHO: Izbruh ebole v Kongu se širi in je zdaj največji doslej

Ob tem je WHO v danes objavljeni izjavi za javnost pozvala k znatni okrepitvi ukrepov za obvladovanje izbruha bolezni.

V zadnjem tednu je bilo po podatkih WHO prijavljenih 567 okužb in 296 smrtnih primerov, kar je več kot kadarkoli doslej v enem tednu. Skupno so po podatkih WHO v laboratorijih potrdili več kot 3600 primerov ebole, od tega je več kot 1580 bolnikov umrlo.

Višje številke so deloma posledica boljšega nadzora in večjega števila laboratorijskih testov, je pojasnila WHO. Vendar pa kažejo tudi na širjenje izbruha, je dodala.