WHO: Izbruh ebole v Kongu se širi in je zdaj največji doslej

Ob tem je WHO v danes objavljeni izjavi za javnost pozvala k znatni okrepitvi ukrepov za obvladovanje izbruha bolezni.
V zadnjem tednu je bilo po podatkih WHO prijavljenih 567 okužb in 296 smrtnih primerov, kar je več kot kadarkoli doslej v enem tednu. Skupno so po podatkih WHO v laboratorijih potrdili več kot 3600 primerov ebole, od tega je več kot 1580 bolnikov umrlo.
Višje številke so deloma posledica boljšega nadzora in večjega števila laboratorijskih testov, je pojasnila WHO. Vendar pa kažejo tudi na širjenje izbruha, je dodala.
Prejšnji največji izbruh v DR Kongo je bil med letoma 2018 in 2020, ko je bilo 3317 potrjenih primerov.
Trenutni izbruh je povzročila različica bundibugyo, za katero še vedno ni odobrenega cepiva niti zdravil. Trenutno poteka preizkušanje na novo razvitega cepiva.
Strokovnjaki domnevajo, da je število okuženih precej višje od števila potrjenih primerov. Številni, ki zbolijo za ebolo, ne poiščejo zdravniške pomoči, sorodniki pa v primeru smrti pogosto domnevajo, da je kriva kakšna druga bolezen. Za še posebej tvegane veljajo pokopi obolelih, saj se med umivanjem trupel lahko z ebolo okužijo tudi sorodniki umrlih. Humanitarne organizacije družinam omogočajo varne in dostojne pokope z zaščitnimi oblekami in drugimi varnostnimi ukrepi.
Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin.
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