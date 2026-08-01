Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

WHO: Izbruh ebole v Kongu se širi in je zdaj največji doslej

Ženeva, 01. 08. 2026 21.14 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ebola v DR Kongo

Izbruh ebole v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za njegovo zajezitev ni le zunaj nadzora, temveč se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Izbruh je zdaj največji v zgodovini države, so navedli in opozorili na veliko tveganje za širjenje v sosednje države.

Ob tem je WHO v danes objavljeni izjavi za javnost pozvala k znatni okrepitvi ukrepov za obvladovanje izbruha bolezni.

V zadnjem tednu je bilo po podatkih WHO prijavljenih 567 okužb in 296 smrtnih primerov, kar je več kot kadarkoli doslej v enem tednu. Skupno so po podatkih WHO v laboratorijih potrdili več kot 3600 primerov ebole, od tega je več kot 1580 bolnikov umrlo.

Višje številke so deloma posledica boljšega nadzora in večjega števila laboratorijskih testov, je pojasnila WHO. Vendar pa kažejo tudi na širjenje izbruha, je dodala.

Izbruh ebole v DR Kongo
Izbruh ebole v DR Kongo
FOTO: AP

Prejšnji največji izbruh v DR Kongo je bil med letoma 2018 in 2020, ko je bilo 3317 potrjenih primerov.

Trenutni izbruh je povzročila različica bundibugyo, za katero še vedno ni odobrenega cepiva niti zdravil. Trenutno poteka preizkušanje na novo razvitega cepiva.

Strokovnjaki domnevajo, da je število okuženih precej višje od števila potrjenih primerov. Številni, ki zbolijo za ebolo, ne poiščejo zdravniške pomoči, sorodniki pa v primeru smrti pogosto domnevajo, da je kriva kakšna druga bolezen. Za še posebej tvegane veljajo pokopi obolelih, saj se med umivanjem trupel lahko z ebolo okužijo tudi sorodniki umrlih. Humanitarne organizacije družinam omogočajo varne in dostojne pokope z zaščitnimi oblekami in drugimi varnostnimi ukrepi.

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin.

ebola kongo izbruh
24ur.com WHO svari pred širjenjem ebole v Kongu
24ur.com Kako zaskrbljujoč je izbruh ebole v DR Kongo?
24ur.com V milijonskem mestu Goma potrdili prvi primer ebole
Vizita.si Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
24ur.com Lahko ebolo zanese tudi k nam?
24ur.com V Kongu drugi največji izbruh ebole v zgodovini, umrlo že 368 ljudi
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897