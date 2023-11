WHO izgubila kontakt z bolnišnico v Gazi, razmere so 'grozljive'

"WHO znova poziva k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi, saj bomo le tako lahko rešili življenja in zmanjšali grozljivo raven trpljenja," je na omrežju X zapisal Tedros.

Zdravniki operacije izvajajo ob svečah, hrane je vedno manj, drastično primanjkuje tudi zdravil in medicinskih pripomočkov. Po podatkih ministrstva za zdravje, ki ga nadzoruje Hamas, so trije novorojenčki umrli, ko je bolnišnica ostala brez elektrike. Dva dojenčka naj bi umrla v noči s petka na soboto, potem ko je generator, ki je napajal inkubatorje na neonatalnem oddelku, prenehal delati. Zdravniki imajo zdaj velike težave ohraniti pri življenju še 36 drugih novorojenčkov, ki so v inkubatorjih.

Izraelska vojska sicer zanika, da naj bi napadala tudi bolnišnico in da so jo obkolili, potrdili pa so, da v bližini potekajo intenzivni spopadi. Dodali so, da so v stiku z vodjo bolnišnice in da so ponudili pomoč pri evakuaciji. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Salmija je pred tem za katarsko hišo Al Jazeera zanikal, da bi takšno ponudbo dobil.

Izraelske sile namreč trdijo, da se pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas skrivajo v tunelih pod bolnišnico.

"Na bolnišnico ne streljamo in je oblegamo," je dejal polkovnik Moshe Tetro. "Vzhodna stran bolnišnice ostaja odprta, poleg tega pa vojska usklajuje evakuacijo z vsemi, ki jo želijo." Pomagali naj bi tudi pri evakuaciji dojenčkov iz bolnišnice, je potrdil kontraadmiral Daniel Hagari.