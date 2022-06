WHO meni, da se epidemiološka situacija v Severni Koreji poslabšuje.

Povedal je, da WHO nima dostopa do nobenih zaupnih informacij, razen številk, o katerih javno poročajo državni mediji.

"Imamo resne težave z dostopom do verodostojnih podatkov in dejanskih razmer na terenu," je dejal Ryan in dodal, da WHO sodeluje s sosednjimi državami, kot sta Južna Koreja in Kitajska, da bi dobila boljšo sliko.

Svetovna zdravstvena organizacija je že večkrat ponudila pomoč, vključno s cepivi in zalogami, je dejal.

V četrtek je državna tiskovna agencija KCNA sporočila, da je Severna Koreja poročala, da je med zaprtjem države, katerega cilj je zajeziti prvi potrjeni izbruh covida-19, v državi še 96.610 ljudi dobilo vročino, vendar pa mediji niso navedli, ali je bilo kaj novih smrtnih primerov.

KCNA je sporočila, da so province okrepile svoje protiepidemične kampanje, vključno z izvajanjem nekaterih zapor in obalnih blokad, povečanjem proizvodnje zdravil in medicinskih pripomočkov ter izvajanjem dezinfekcije, ključna dela, kot je kmetovanje, pa se nadaljujejo.

Severnokorejski premier Kim Tok Hun si je ogledal nekaj farmacevtskih tovarn v okviru prizadevanj za dvig farmacevtske industrije v državi na "novo višjo raven", ki bi vključevala tudi izpolnjevanje mednarodnih standardov, je poročala agencija KCNA.

"Zadostna proizvodnja in dobava zdravil sta predpogoj za zaščito življenj in zdravja ljudi v trenutni strogi protiepidemični kampanji," je dejal.