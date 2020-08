WHO: Mladi, prevzemite odgovornost glede koronavirusa

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je mlade pozvala, naj v zvezi s pandemijo novega koronavirusa prevzamejo svoj del odgovornosti. Povečanje števila okuženih med mladimi v Evropi in po svetu je opomin, da nihče ni nepremagljiv, je v Koebenhavnu dejal vodja urada WHO za Evropo Hans Kluge.

icon-expand Testiranje na koronavirus v Šibeniku -3 FOTO: Bobo "Čeprav je manj verjetno, da bodo mladi zaradi koronavirusa umrli, jih bolezen vseeno lahko hudo prizadene," je dejal Kluge. Mlade je pozval, naj prevzamejo svoj del odgovornosti pri preprečevanju širjenja virusa. Med ukrepi je znova naštel uporabo maske v tesnih stikih z drugimi ljudmi, izogibanje množicam in večjim skupinam ter srečanja na prostem ob upoštevanju razdalje vsaj enega metra med ljudmi. Povečanje števila okužb v Evropi je posledica rahljanja ukrepov ter tega, da ljudje niso več tako pozorni, je pojasnil. Kot je dejal, delež primerov, zabeleženih v Evropi, sicer pada glede na ostali svet, a vendarle v Evropi dnevno še vedno zabeležijo 26.000 novih primerov. Doslej so sicer v Evropi - ta regija v okviru WHO šteje 53 držav - zabeležili 3,9 milijona primerov, to je 17 odstotkov vseh na svetu. Dobra novica pa je po besedah Klugeja to, da je več znanega, kako se virus prenaša. "Nismo spet v februarju. Vemo, kako se soočiti z virusom, postali smo pametnejši," je dejal. Kluge je ob približevanju jeseni in sezone gripe vse, zlasti starejše in pripadnike tveganih skupin, pozval k pravočasnemu cepljenju proti gripi, da bi preprečili še večjo obremenitev zdravstvenih sistemov.