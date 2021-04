WHO: Ni dovolj informacij o kombiniranju različnih cepiv proti covidu-19

Čeprav v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) trenutno še nimajo podatkov o varnosti kombiniranja različnih cepiv, pa so podali raziskovalno priporočilo, da se to razišče, da bi lažje razumeli, ali se lahko uporablja to strategijo ali ne. Več kliničnih raziskav sicer že preučuje učinkovitost kombiniranja dveh tipov cepiva.