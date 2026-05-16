WHO: Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom

V poročilu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pripravila skupaj s strokovnjaki z Univerze Stanford, so opisali "zavajajoče" taktike, ki jih proizvajalci uporabljajo za normalizacijo uporabe nikotina med mladimi. Poleg promocije na družbenih omrežjih in oglasov, namenjenih mladim, embalaža nekaterih izdelkov posnema sladkarije ali priljubljene blagovne znamke bonbonov, kar povečuje tveganja za otroke, opozarja WHO. Proizvajalci izkoriščajo regulativne vrzeli in spodkopavajo zakonodajo, s čimer dosegajo hitro globalno rast.

Nikotinske vrečke ali beli snus FOTO: Shutterstock

V oglasih se tobačni izdelki pogosto povezujejo z dobrimi časi, glamuroznim življenjskim slogom, družabno pripadnostjo, romantiko, užitkom, popularno glasbo, motošportom in zadovoljstvom, so izpostavili pri WHO. Pri tem imajo veliko vlogo družbena omrežja, ki presegajo nacionalne meje in pogosto zaobidejo nacionalne omejitve in prepovedi oglaševanja.

Trženjske taktike, s katerimi privabljajo mlade, vključujejo: - svetla, diskretna in elegantna embalaža; - sladkobni okusi, kot so žvečilni gumiji in gumijasti medvedki; - trženje s pomočjo vplivnežev in obsežna promocija na platformah družbenih medijev; - sponzoriranje koncertov, festivalov in športnih dogodkov; - oglaševanje ambicioznega življenjskega sloga; in - sporočila, ki spodbujajo diskretno uporabo v šolah in okoljih, kjer je kajenje prepovedano. WHO prav tako opozarja, da nekatere embalaže spominjajo na sladkarije ali priljubljene blagovne znamke slaščic, kar povečuje tveganje za mlajše otroke.

Regulacija slaba, ali pa je sploh ni

WHO je sporočila, da je maloprodaja nikotinskih vrečk v letu 2024 presegla 23 milijard enot, kar je več kot polovico več kot v letu poprej. Svetovni trg teh izdelkov pa je bil v lanskem letu ocenjen na skoraj sedem milijard dolarjev. Naglemu porastu prodaje pa ne sledi regulacija, ki je v večjem delu sveta slaba, ali pa je sploh ni. Približno 160 držav namreč nima posebnih predpisov za nikotinske vrečke, le 16 držav njihovo prodajo v celoti prepoveduje, 32 pa jih v neki obliki regulira, ugotavlja WHO. Med državami, ki imajo veljavne predpise, jih le pet omejuje arome, 26 prepoveduje prodajo mladoletnikom in 21 prepoveduje oglaševanje, promocijo in sponzorstvo. "Uporaba nikotinskih vrečk se hitro širi, medtem ko predpisi komajda sledijo," pravi Vinayak Prasad, vodja pobude za odpravo tobaka pri WHO. Vlade je pozval, naj "ukrepajo zdaj z močnimi, na dokazih temelječimi zaščitnimi ukrepi". Nikotinske vrečke so majhne vrečke, ki se namestijo med dlesni in ustnico in sproščajo nikotin skozi ustno sluznico. Običajno vsebujejo nikotin, arome, sladila in druge dodatke.

Opozorila o škodljivosti

Čeprav mnogi uporabniki t. i. "fug" menijo, da je to manj škodljivo kot kajenje tobaka, pa WHO ob tem poudarja, da je nikotin sam po sebi zelo zasvojljiv. Še posebej je škodljiv za otroke, mladostnike in mlade odrasle, katerih možgani se še razvijajo. Izpostavljenost nikotinu v adolescenci lahko vpliva na pozornost, učenje in razvoj možganov, medtem ko lahko zgodnja uporaba poveča verjetnost dolgotrajne odvisnosti in prihodnje uporabe drugih nikotinskih in tobačnih izdelkov, opozarja WHO.

Nikotinske vrečke FOTO: Shutterstock