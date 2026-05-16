Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

WHO: Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom

London, 16. 05. 2026 14.04 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Nikotinske vrečke

Najnovejše poročilo Svetovne zdravstvene organizacije ugotavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje, namenjeno mladim, močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma "fug" pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu, opozarjajo. Takšnih nikotinskih izdelkov ne bi smeli šteti za varne, pravijo pri WHO in zato vlade pozivajo k regulaciji.

V poročilu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pripravila skupaj s strokovnjaki z Univerze Stanford, so opisali "zavajajoče" taktike, ki jih proizvajalci uporabljajo za normalizacijo uporabe nikotina med mladimi. 

Poleg promocije na družbenih omrežjih in oglasov, namenjenih mladim, embalaža nekaterih izdelkov posnema sladkarije ali priljubljene blagovne znamke bonbonov, kar povečuje tveganja za otroke, opozarja WHO. Proizvajalci izkoriščajo regulativne vrzeli in spodkopavajo zakonodajo, s čimer dosegajo hitro globalno rast. 

Nikotinske vrečke ali beli snus
Nikotinske vrečke ali beli snus
FOTO: Shutterstock

V oglasih se tobačni izdelki pogosto povezujejo z dobrimi časi, glamuroznim življenjskim slogom, družabno pripadnostjo, romantiko, užitkom, popularno glasbo, motošportom in zadovoljstvom, so izpostavili pri WHO. Pri tem imajo veliko vlogo družbena omrežja, ki presegajo nacionalne meje in pogosto zaobidejo nacionalne omejitve in prepovedi oglaševanja. 

Trženjske taktike, s katerimi privabljajo mlade, vključujejo:

- svetla, diskretna in elegantna embalaža;

- sladkobni okusi, kot so žvečilni gumiji in gumijasti medvedki;

- trženje s pomočjo vplivnežev in obsežna promocija na platformah družbenih medijev;

- sponzoriranje koncertov, festivalov in športnih dogodkov;

- oglaševanje ambicioznega življenjskega sloga; in

- sporočila, ki spodbujajo diskretno uporabo v šolah in okoljih, kjer je kajenje prepovedano.

WHO prav tako opozarja, da nekatere embalaže spominjajo na sladkarije ali priljubljene blagovne znamke slaščic, kar povečuje tveganje za mlajše otroke.

Regulacija slaba, ali pa je sploh ni

WHO je sporočila, da je maloprodaja nikotinskih vrečk v letu 2024 presegla 23 milijard enot, kar je več kot polovico več kot v letu poprej. Svetovni trg teh izdelkov pa je bil v lanskem letu ocenjen na skoraj sedem milijard dolarjev. 

Naglemu porastu prodaje pa ne sledi regulacija, ki je v večjem delu sveta slaba, ali pa je sploh ni. Približno 160 držav namreč nima posebnih predpisov za nikotinske vrečke, le 16 držav njihovo prodajo v celoti prepoveduje, 32 pa jih v neki obliki regulira, ugotavlja WHO.  

Med državami, ki imajo veljavne predpise, jih le pet omejuje arome, 26 prepoveduje prodajo mladoletnikom in 21 prepoveduje oglaševanje, promocijo in sponzorstvo. "Uporaba nikotinskih vrečk se hitro širi, medtem ko predpisi komajda sledijo," pravi Vinayak Prasad, vodja pobude za odpravo tobaka pri WHO. Vlade je pozval, naj "ukrepajo zdaj z močnimi, na dokazih temelječimi zaščitnimi ukrepi"

Nikotinske vrečke so majhne vrečke, ki se namestijo med dlesni in ustnico in sproščajo nikotin skozi ustno sluznico. Običajno vsebujejo nikotin, arome, sladila in druge dodatke.

Preberi še Mladoletnemu dijaku povsod prodali prepovedane vejpe, nikotinske vrečke, cigarete

Opozorila o škodljivosti

Čeprav mnogi uporabniki t. i. "fug" menijo, da je to manj škodljivo kot kajenje tobaka, pa WHO ob tem poudarja, da je nikotin sam po sebi zelo zasvojljiv. Še posebej je škodljiv za otroke, mladostnike in mlade odrasle, katerih možgani se še razvijajo.

Izpostavljenost nikotinu v adolescenci lahko vpliva na pozornost, učenje in razvoj možganov, medtem ko lahko zgodnja uporaba poveča verjetnost dolgotrajne odvisnosti in prihodnje uporabe drugih nikotinskih in tobačnih izdelkov, opozarja WHO.

Nikotinske vrečke
Nikotinske vrečke
FOTO: Shutterstock

Uporaba nikotina je povezana tudi s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Nekatere nikotinske vrečke se tržijo v več kategorijah "jakosti", ki so označene kot "začetniki", "napredni" in "strokovnjaki", pri čemer koncentracije nikotina dosežejo celo 150 miligramov. 

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da takšnih nikotinskih izdelkov ne bi smeli šteti za varne. Zato poziva vlade, naj sprejmejo celovite predpise, ki bodo zajemali vse tobačne in nikotinske izdelke, vključno z nikotinskimi vrečkami.

Poročilo je del širše kampanje WHO pred svetovnim dnevom brez tobaka, ki se letos osredotoča na odvisnost od nikotina in tobaka ter taktike, ki jih industrija uporablja za pridobivanje nove generacije uporabnikov.

Poglavja:
Na vrh Regulacija slaba, ali pa je sp Opozorila o škodljivosti
nikotinske vrečke fuge nikotin tobak who

Dve od pogrešanih potapljačev sta bili na znanstveni odpravi

24ur.com 'Opustitev kajenja ni enostavna, ampak vsak jo lahko zmore'
24ur.com Za mlade kadilce se obetajo velike spremembe
Vizita.si Slovenija prepoveduje arome v e-cigaretah: Kaj to pomeni za zdravje mladih?
24ur.com So lahko mladi zasvojeni z nikotinskimi vrečkami kot s heroinom?
24ur.com Dekleta večkrat posežejo po cigaretah, fantje po drugih tobačnih izdelkih
24ur.com Srednješolec zaradi nikotinske vrečke dobil epileptični napad
Vizita.si Živila, ki vsebujejo nikotin
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
cekin
Portal
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
dominvrt
Portal
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713