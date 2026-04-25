WHO odobril prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Različica kombiniranega zdravila artemether-lumefantrin je posebej zasnovana za novorojenčke in dojenčke, težke do pet kilogramov, je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Zdravilo bi lahko pomagalo zapolniti vrzel v zdravljenju približno 30 milijonov dojenčkov, ki se vsako leto rodijo v regijah Afrike, kjer je malarija endemična. Mnogi so bili doslej zdravljeni z odmerki zdravil, namenjenih starejšim otrokom, kar je pomenilo večje tveganje neželenih učinkov, so zapisali na spletni strani organizacije.

Že nekaj let so sicer na voljo cepiva, ki najmlajšim otrokom nudijo določeno zaščito pred to boleznijo, ki jo prenašajo komarji.

"Malarija že stoletja krade otroke staršem, skupnostim pa zdravje, bogastvo in upanje," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Toda danes se zgodba spreminja. Nova cepiva, diagnostični testi, mreže proti komarjem naslednje generacije in učinkovita zdravila, vključno s tistimi, ki so prilagojena najmlajšim, pomagajo obrniti tok dogodkov," je dejal prvi mož WHO in ob tem poudaril, da izkoreninjenje malarije v našem času "niso več sanje, ampak resnična možnost".

Odobritev WHO pomeni, da lahko države, ki same nimajo zmogljivosti za obsežna preskušanja zdravil, odobrijo cepivo. Poleg tega ga lahko organizacije ZN kupijo in uporabijo v prizadetih državah ob njihovem soglasju.

Leta 2024 je bilo po podatkih WHO v 80 državah približno 282 milijonov primerov te bolezni in 610.000 smrti. Afrika predstavlja 95 odstotkov primerov in smrti, otroci, mlajši od pet let, pa tri od štirih smrti zaradi malarije.

Malarijo povzročajo paraziti, ki jih s pikom na človeka prenašajo okužene samice komarjev. Bolezen spremlja visoka vročina, mrzlica, glavoboli in bolečine v mišicah. Smrtonosna je lahko zlasti za majhne otroke in odrasle z oslabljenim imunskim sistemom.