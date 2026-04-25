Tujina

WHO odobril prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Ženeva, 25. 04. 2026 08.21 pred 18 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Cepivo za malarijo

Svetovna zdravstvena organizacija je prvič odobrila posebno zdravilo proti malariji za novorojenčke in dojenčke, ki ga je razglasila za varnega in učinkovitega. To je prvo zdravilo, prilagojeno najmlajšim žrtvam bolezni, ki še posebej ogroža prebivalstvo Afrike. "Malarija že stoletja krade otroke staršem, skupnostim pa zdravje, bogastvo in upanje, toda danes se zgodba spreminja," je ob tem sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Različica kombiniranega zdravila artemether-lumefantrin je posebej zasnovana za novorojenčke in dojenčke, težke do pet kilogramov, je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Zdravilo bi lahko pomagalo zapolniti vrzel v zdravljenju približno 30 milijonov dojenčkov, ki se vsako leto rodijo v regijah Afrike, kjer je malarija endemična. Mnogi so bili doslej zdravljeni z odmerki zdravil, namenjenih starejšim otrokom, kar je pomenilo večje tveganje neželenih učinkov, so zapisali na spletni strani organizacije.

Že nekaj let so sicer na voljo cepiva, ki najmlajšim otrokom nudijo določeno zaščito pred to boleznijo, ki jo prenašajo komarji.

"Malarija že stoletja krade otroke staršem, skupnostim pa zdravje, bogastvo in upanje," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Toda danes se zgodba spreminja. Nova cepiva, diagnostični testi, mreže proti komarjem naslednje generacije in učinkovita zdravila, vključno s tistimi, ki so prilagojena najmlajšim, pomagajo obrniti tok dogodkov," je dejal prvi mož WHO in ob tem poudaril, da izkoreninjenje malarije v našem času "niso več sanje, ampak resnična možnost".

Odobritev WHO pomeni, da lahko države, ki same nimajo zmogljivosti za obsežna preskušanja zdravil, odobrijo cepivo. Poleg tega ga lahko organizacije ZN kupijo in uporabijo v prizadetih državah ob njihovem soglasju.

Leta 2024 je bilo po podatkih WHO v 80 državah približno 282 milijonov primerov te bolezni in 610.000 smrti. Afrika predstavlja 95 odstotkov primerov in smrti, otroci, mlajši od pet let, pa tri od štirih smrti zaradi malarije.

Malarijo povzročajo paraziti, ki jih s pikom na človeka prenašajo okužene samice komarjev. Bolezen spremlja visoka vročina, mrzlica, glavoboli in bolečine v mišicah. Smrtonosna je lahko zlasti za majhne otroke in odrasle z oslabljenim imunskim sistemom.

malarija cepivo dojenčki who

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
25. 04. 2026 08.38
Pa dol v afriki ne rabijo takih cepiv, tam rabijo redno kastracijo!
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
25. 04. 2026 08.38
Who, a niso to tisti ki so nas pocepili za prehlad!
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
25. 04. 2026 08.43
Za prehlad ja očitno pojma nimaš kaj je prehlad,gripa in kaj je bil Covid.Lp
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
25. 04. 2026 08.37
Stevanović je proti cepivom.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
25. 04. 2026 08.37
Stevanović je zaskrbljen.
Odgovori
0 0
