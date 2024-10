WHO odobrila prvi test za odkrivanje mpoxa

"Vpeljava uradno priznanega testa je pomemben mejnik na področju dostopnosti testiranja v prizadetih državah," je povedala pomočnica generalnega direktorja WHO Yukiko Nakatani . V WHO dodajajo še, da bo odločilno prispeval k povečanju diagnostičnih zmožnosti v državah, ki se spoprijemajo z epidemijo opičjih koz.

Uradno priznani test proizvaja ameriško podjetje Abbott Molecular in omogoča zaznavanje virusa mpox na podlagi vzorca bolezensko spremenjenega tkiva. "Z ugotavljanjem DNK v vzorcih gnojnih ran ali izpuščajev bodo v laboratorijih hitro in ustrezno potrdili primere okužbe z mpox," so sporočili iz WHO.

Mpox oziroma opičje koze so nalezljiva bolezen. Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je klinični potek bolezni običajno blag. Simptomi so zvišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlica in izčrpanost. Običajno se razvije tudi izpuščaj.