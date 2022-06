WHO odsvetuje odpovedovanje festivalov zaradi opičjih koz

Na webinarju, ki je potekal na temo nevarnosti opičjih koz v povezavi s festivali in zabavami, je Amaia Artazcoz , tehnična uradnica WHO za masovne dogodke, dejala, da organizatorjem odsvetujejo odpovedovanje ali zamikanje poletnih festivalov.

Po podatkih WHO za območje Evrope, se bo to poletje znotraj tega območja odvilo prek 800 festivalov, kjer bo prišlo do tesnih stikov med ljudmi iz veliko različnih držav. Pri WHO zato pričakujejo, da bo na teh dogodkih prihajalo tudi do prenosov okužb, med drugim zaradi spolnih odnosov med obiskovalci.

A to ni zadosten razlog za odpovedovanje dogodkov, pravijo v WHO. Namesto tega pozivajo organizatorje festivalov naj izkoristijo priložnost, da obiskovalce seznanijo z nevarnostmi opičjih koz. Prav tako pa naj v primeru prenosov nemudoma ukrepajo in zaščitijo ogrožene skupine.