WHO po smrti 66 otrok v Gambiji preiskuje sirupe za kašelj

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na novinarski konferenci pri tem poudaril, da WHO izvaja preiskavo s podjetjem in pristojnimi organi v Indiji.

"Navedeni proizvajalec WHO do danes ni zagotovil jamstev o varnosti in kakovosti teh izdelkov," je organizacija zapisala v opozorilu in dodala, da laboratorijske analize vzorcev izdelkov potrjujejo, da vsebujejo nesprejemljive količine dietilen glikola in etilen glikola.

Navedeni snovi sta strupeni za ljudi in sta lahko smrtno nevarni. Med drugim lahko povzročita bolečine v trebuhu, bruhanje, drisko, glavobol, spremenjeno duševno stanje in akutno poškodbo ledvic, kar lahko privede do smrti.

WHO je sporočila, da informacije, ki jih je prejela od indijske osrednje organizacije za nadzor nad standardi zdravil, kažejo, da je proizvajalec kontaminirana zdravila dobavil le v Gambijo.