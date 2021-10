WHO priporoča široko uporabo prvega cepiva proti malariji za ogrožene otroke

"To je zgodovinski trenutek," je v sporočilu za javnost dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dolgo pričakovano cepivo proti malariji za otroke je velik preboj za znanost, zdravje otrok in za nadzor malarije," je dejal. Malarija namreč ostaja primarni vzrok otroških bolezni in smrti v podsaharski Afriki.

WHO je priporočila široko uporabo prvega cepiva proti malariji pri otrocih, ki živijo v podsaharski Afriki in v ostalih regijah, kjer je stopnja prenosa bolezni zmerna do visoka. Priporočilo temelji na rezultatih tekočega pilotnega programa cepljenj v zdravstvenih ustanovah za otroke po Gani, Keniji in Malaviju, kjer so od začetka izvajanja programa aplicirali 2,3 milijona odmerkov cepiv.