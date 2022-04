WHO: Skrivnostni hepatitis potrdili pri 169 otrocih v 12 državah

Od začetka aprila so dve tretjini vseh primerov skrivnostnega hepatitisa odkrili v Veliki Britaniji. Preostanek primerov je razdeljen med več evropskih držav od Norveške do Romunije, potrdili so ga tudi v ZDA. V Sloveniji tovrstnega hepatitisa še niso potrdili, v sosednji Italiji pa je denimo število primerov naraslo na enajst. Kot navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ni jasno, ali gre dejansko za povečanje pogostosti bolezni ali so več primerov odkrili zaradi okrepljene pozornosti.