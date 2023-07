WHO sladilo aspartam uvrstil med mogoče rakotvorne snovi

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) in skupni strokovni odbor za aditive v živilih (JECFA), ki delujeta v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), sta opravila varnostni pregled aspartama. Tega so, kot se je napovedovalo, označili za sladilo, ki je morda rakotvorno, kar pomeni, da obstajajo "omejeni" dokazi, ki povezujejo aspartam z nastankom raka, še posebej raka na jetrih.

Aspartam je umetno sladilo, ki se od osemdesetih let prejšnjega stoletja uporablja v različnih živilih in pijačah, vključno z dietnimi pijačami, žvečilnimi gumiji, želatino, sladoledom, mlečnimi izdelki, zobnimi pastami in kapljicami proti kašlju.

Francisco Branca, direktor Oddelka za prehrano in varnost hrane WHO, je v izjavi dejal, da so pregledi pokazali, da aspartam v običajnih odmerkih sicer ni nevaren, je pa treba morebitne učinke na zdravje dodatno raziskati.