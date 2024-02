WHO: število rakavih obolenj do 2050 večje za 77 odstotkov

Najbolj smrtonosna oblika raka lani je bil rak na pljučih, zaradi katerega je umrlo 1,8 milijona ljudi in predstavlja 18,7 odstotkov vseh smrti zaradi raka. Sledijo rak debelega črevesa in danke z 900.000 ter rak na jetrih s 760.000 smrtnimi primeri.

Najpogostejše oblike raka pri nas so bile rak prostate, pljuč in dojk.

Največ ljudi je lani zbolelo za rakom na jetrih, in sicer 2,5 milijona ljudi. Sledijo še rak dojk (2,3 milijona ljudi), rak debelega črevesa in danke (1,9 milijona ljudi) in rak prostate (1,5 milijona ljudi). Pri ženskah je bil rak dojk najpogosteje diagnosticiran in najbolj smrtonosen rak, pri moških pa rak pljuč.

V Sloveniji je medtem po podatkih IARC lansko leto 14.402 ljudi zbolelo za rakom, umrlo pa jih je 6898. Najpogostejše oblike raka pri nas so bile rak prostate, pljuč in dojk. Pri moških je bilo največ primerov raka prostate in sicer malo manj kot četrtina, pri ženskah pa je več kot četrtina obolenj z rakom predstavljal rak dojk.

IARC medtem ocenjuje, da bo število novih rakavih obolenj leta 2050 naraslo na 35 milijonov, države pa vpliva tega ne bodo čutile enakomerno. Najbolj prizadete bodo tiste, ki imajo na voljo najmanj sredstev za obvladovanje rakavih obolenj, je opozoril vodja oddelka za nadzor raka pri IARC Freddie Bray.

Pojasnil je, da kljub napredku na področju zgodnjega odkrivanja ter zdravljenja in oskrbe bolnikov z rakom, še vedno obstajajo ogromne razlike v rezultatih zdravljenja raka ne le med državami z visokimi in nizkimi dohodki, temveč tudi znotraj držav.

"Od tega, kje kdo živi, ne bi smelo biti odvisno, ali bo živel. Na voljo so orodja, ki vladam omogočajo, da prednostno obravnavajo zdravljenje raka in zagotovijo, da imajo vsi dostop do kakovostnih storitev. To ni le vprašanje sredstev, temveč politične volje," pa je poudaril Cary Adams, vodja mednarodna organizacija za boj proti raku (UICC).