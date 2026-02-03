WHO: Štiri od desetih primerov raka je mogoče preprečiti

Nova raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodnega centra za raziskave raka, objavljena pred svetovnim dnevom raka, ki ga po svetu obeležujejo 4. februarja, kaže, da je bilo leta 2022 37 odstotkov oziroma 7,1 milijona novih primerov raka takih, da bi jih lahko preprečili.

Skupina raziskovalcev, v kateri je bila tudi Mednarodna agencija za raziskave raka pri WHO, je preučila 30 dejavnikov, ki povečujejo tveganje za nastanek raka.

Za največ novih primerov raka, 15 odstotkov, je bilo krivo kajenje. Sledile so okužbe, ki so povzročile 10 odstotkov novih primerov raka, in pitje alkohola, ki je botrovalo trem odstotkom novih primerov, kaže študija, objavljena v reviji Nature Medicine, ki je zajela 185 držav. Drugi dejavniki tveganja so prekomerna telesna teža, pomanjkanje gibanja, UV-sevanje in izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu.

"To je prva globalna analiza, ki kaže, koliko tveganja za raka izhaja iz vzrokov, ki jih lahko preprečimo," je dejal glavni avtor študije, vodja skupine WHO za nadzor raka Andre Ilbawi.