Tujina

WHO: Štiri od desetih primerov raka je mogoče preprečiti

Pariz, 03. 02. 2026 21.39 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Rakave celice

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da bi bilo mogoče preprečiti skoraj štiri od desetih primerov raka, če bi se ljudje izogibali vrsti dejavnikov tveganja, med katerimi so kajenje, pitje alkohola, onesnaženost zraka in nekatere okužbe.

Nova raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Mednarodnega centra za raziskave raka, objavljena pred svetovnim dnevom raka, ki ga po svetu obeležujejo 4. februarja, kaže, da je bilo leta 2022 37 odstotkov oziroma 7,1 milijona novih primerov raka takih, da bi jih lahko preprečili.

Skupina raziskovalcev, v kateri je bila tudi Mednarodna agencija za raziskave raka pri WHO, je preučila 30 dejavnikov, ki povečujejo tveganje za nastanek raka.

Za največ novih primerov raka, 15 odstotkov, je bilo krivo kajenje. Sledile so okužbe, ki so povzročile 10 odstotkov novih primerov raka, in pitje alkohola, ki je botrovalo trem odstotkom novih primerov, kaže študija, objavljena v reviji Nature Medicine, ki je zajela 185 držav. Drugi dejavniki tveganja so prekomerna telesna teža, pomanjkanje gibanja, UV-sevanje in izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu.

"To je prva globalna analiza, ki kaže, koliko tveganja za raka izhaja iz vzrokov, ki jih lahko preprečimo," je dejal glavni avtor študije, vodja skupine WHO za nadzor raka Andre Ilbawi.

Preberi še Testiranje na bakterijo, ki povzroča raka: odzvalo se je le 38 odstotkov povabljenih

Skoraj polovica vseh primerov, ki jih je mogoče preprečiti, je bila rak pljuč, želodca ali materničnega vratu. Rak pljuč je bil povezan s kajenjem in onesnaženostjo zraka, rak želodca pa je bil v veliki meri povezan z bakterijo Helicobacter pylori. Rak materničnega vratu pa je v veliki večini povzročila okužba s humanimi papilomavirusi (HPV), proti kateri obstajajo učinkovita cepiva.

Raku, ki ga je mogoče preprečiti, so veliko bolj izpostavljeni moški. Pri moških je bilo namreč takih primerov 45 odstotkov, pri ženskah pa 30 odstotkov. Pri moških je bila skoraj četrtina primerov raka, ki bi ga lahko preprečili, posledica kajenja. Pri ženskah je ta delež 11 odstotkov.

Strokovnjaki zato pozivajo države, naj sprejmejo stroge ukrepe za nadzor tobaka in regulacijo alkohola, cepljenje proti pogostim okužbam, kot je HPV, izboljšanje kakovosti zraka. Pozivajo jih tudi, naj ljudem zagotovijo varnejša delovna mesta, zdravo prehrano in telesno vadbo.

who svetovna zdravstvena organizacija rak preventiva
