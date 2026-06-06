WHO svari: Ebola bi lahko prerasla v eno največjih epidemij doslej

Po najnovejših podatkih WHO so v Demokratični republiki Kongo doslej potrdili 452 primerov okužbe, med njimi 82 smrtnih žrtev. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in dve smrti.

WHO in Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sta medtem v petek predstavila načrt za zajezitev izbruha v prihodnjih šestih mesecih v vrednosti 518 milijonov dolarjev. Med prednostnimi nalogami so okrepitev epidemiološkega nadzora, laboratorijskega testiranja in preprečevanja okužb.