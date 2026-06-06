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WHO svari: Ebola bi lahko prerasla v eno največjih epidemij doslej

Kinšasa, 06. 06. 2026 13.04 pred 12 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
Zdravstveni delavci

V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po najnovejših podatkih WHO so v Demokratični republiki Kongo doslej potrdili 452 primerov okužbe, med njimi 82 smrtnih žrtev. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in dve smrti.

WHO in Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) sta medtem v petek predstavila načrt za zajezitev izbruha v prihodnjih šestih mesecih v vrednosti 518 milijonov dolarjev. Med prednostnimi nalogami so okrepitev epidemiološkega nadzora, laboratorijskega testiranja in preprečevanja okužb.

Zdravstveni delavci
Zdravstveni delavci
FOTO: AP

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem opozoril, da se izbruh širi hitreje, kot pa se izvajajo ukrepi za zajezitev epidemije. "To je resen izbruh in vemo, kako ga ustaviti, vendar moramo ukrepati hitro in usklajeno," je poudaril.

Zdravstveni delavci
Zdravstveni delavci
FOTO: AP

Po ocenah ameriških strokovnjakov bi lahko ob nezadostnih zdravstvenih ukrepih izbruh dosegel razsežnosti epidemije v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016, ko so zabeležili več kot 28.000 primerov okužb in več kot 11.000 smrti.

Izbruh ebole so v DR Kongo razglasili 15. maja. Tokratni izbruh povzroča redkejša različica virusa bundibugyo, za katero trenutno ni odobrenih cepiv ali specifičnih načinov zdravljenja.

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KOMENTARJI7

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Watcherman
06. 06. 2026 13.20
Bo spet vse nateg in laž kajne?????
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0 0
JOSEPH HAYDN
06. 06. 2026 13.20
Komaja čakam, da strokovnjak Bill Gates malo pove o tej epidemiji in kako se je nujno treba cepiti 🤣
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+0
1 1
Watcherman
06. 06. 2026 13.22
Ja seveda Bill Gates je povezan s tem phahahahahahahahahaha kakšni domišljavci.Lp
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0 0
biggie33
06. 06. 2026 13.13
Čakaj malo, a niso par tednov nazaj govorili, da ni razloga za paniko.. saj ne moreš verjeti kaj dela ta WHO..
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+5
5 0
mahar123
06. 06. 2026 13.14
čimprej ven..
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+1
1 0
Watcherman
06. 06. 2026 13.20
Govorilo se je,da ni razloga za paniko v Evropi in Sloveniji brihta.
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0 0
Ursooo
06. 06. 2026 13.21
Ja, WHO je grozljiv! Trump jih je proglasil za komunistične zarotnike, preden so cenjene ZDA iz organizacije izstopile. Jih bosta za našim novim poveljnikom Glancbetičnikom ukinila.
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0 0
bibaleze
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