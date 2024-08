WHO svari pred paniko: 'Mpox ni novi covid'

WHO je julija 2022 razglasila javnozdravstveno krizo globalnih razsežnosti zaradi mednarodnega izbruha manj hude oblike clade 2b, ki je večinoma prizadel istospolno usmerjene in biseksualne moške. Izredne razmere so veljale do maja lani.

Prejšnjo sredo je organizacija razglasila mednarodno javnozdravstveno krizo, kar je najvišja stopnja opozorila, zaradi porasta primerov nove, morda nevarnejše različice clade 1b v Demokratični republiki Kongo in njenega širjenja v bližnje države.