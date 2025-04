WHO: V Evropi in osrednji Aziji vse več primerov tuberkuloze med otroki

WHO in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v danes objavljenem poročilu z naslovom Nadzor in spremljanje tuberkuloze v Evropi ugotavljata, da je bilo v evropski regiji WHO v letu 2023 prijavljenih več kot 172.000 novih in ponovljenih primerov te nalezljive bolezni.

Evropska regija WHO skupno zajema 53 držav, med katerimi so poleg evropskih držav tudi Izrael, Turčija, Rusija in večina držav osrednje Azije.

Ugotovitve poročila glede na skupno izjavo WHO in ECDC kažejo, da se tuberkuloza v evropski regiji WHO še vedno širi. Obe organizaciji opozarjata, da so potrebni "takojšnji javnozdravstveni ukrepi za nadzor in zmanjšanje naraščajočega bremena tuberkuloze".