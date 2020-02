WHO: Virus predstavlja resno grožnjo svetu

V Ženevi poteka dvodnevna konferenca o novem koronavirusu pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Državni uslužbenci za javno zdravje in okoli 400 znanstvenikov iz medicinske stroke razpravlja o izvoru in prenašanju virusa ter razvoju cepiva.

Virus bi namreč lahko izviral od netopirjev, na ljudi pa naj bi se prenesel prek drugih živali, kot so kače ali luskavci. Cepivo proti novemu koronavirusu sicer razvija več družb in inštitutov v Avstraliji, Franciji, Nemčiji, ZDA in na Kitajskem. To želijo storiti čim prej, čeprav je za to običajno potrebnih več let.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je uvodoma po poročanju Reutersadejal, da izbruh koronavirusa na Kitajskem predstavlja "resno grožnjo svetu",ter pozval k sodelovanju, izmenjavi vzorcev virusa ter pospešitvi raziskav in razvoja cepiva. "Z 99 odstotki primerov na Kitajskem to še vedno ostaja izredno stanje za to državo, a hkrati predstavlja resno grožnjo tudi za preostali del sveta."