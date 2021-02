Ekipa WHO: Malo verjetno, da je virus ušel iz laboratorija, izvor virusa ostaja neznan

Poleg tega vzorci, ki so jih odvzeli netopirjem, ne ustrezajo virusu SARS-CoV-2 oziroma niso identični z njim, je dejal Liang Vanian , vodja strokovne ekipe za covid-19 pri kitajski Nacionalni zdravstveni komisiji, na današnji novinarski konferenci. Na splošno pri vzorcih, ki so jih odvzeli živalim na Kitajskem, pa tudi pri vzorcih iz jam, kjer živijo netopirji, virusa, ki povzroča covid-19, za zdaj niso našli. Strokovnjaki se morajo po Embarekovih besedah sedaj osredotočiti še na netopirje zunaj Kitajske.

Najverjetnejša teorija je tako še vedno tista, da je virus preskočil z živali na človeka prek vmesnega gostitelja – a kje se je to zgodilo in iz katere živalske vrste je virus izšel, strokovnjaki še vedno ne vedo. Trenutne raziskave nakazujejo, da so netopirji najverjetnejši naravni rezervoar virusa, a je malo verjetno, da izvira iz Vuhana. Prav tako še vedno ni mogoče določiti vmesnega člena pri prenosu na človeka, povzema Guardian.

Ekipa strokovnjakov WHO je na Kitajsko prispela 14. januarja, po 14-dnevni karanteni pa začela s preiskavo izvora novega koronavirusa. Med drugim so obiskali ribjo tržnico v Huananu, kjer so prvič potrdili večji skupek okužb, ter Inštitut za virologijo v Vuhanu, se sestali s prvimi okuženimi ter zdravstvenimi delavci. Kljub teorijam, da je novi virus morda 'pobegnil' prav iz vuhanskega laboratorija, je na današnji novinarski konferenci vodja ekipe WHO, Peter Ben Embarek , dejal, da je ta hipoteza "izjemno malo verjetna" in tako ne bo del njihove nadaljnje študije izvora virusa.

Vodja ekipe WHO je predstavil tudi možnost, da se je virus prenesel v Vuhan v zamrznjeni hrani. Na ta način bi se virus pojavil "po zapletenih poteh, ki so zahtevale zelo veliko časa in prečkale meje".

Tržnica v Huananu je bila ena izmed lokacij, kjer so odkrili prve primere okužbe s SARS-Cov-2, tu so prodajali tako zamrznjeno hrano kot divje živali. Virus se je decembra 2019 širil med ljudmi, ki so delali na tržnici ali so jo obiskali, a s trenutnimi dokazi strokovnjaki ne morejo določiti, kako je virus prvotno sploh prišel na tržnico. Prenosi okužbe so se istočasno dogajali tudi drugod v Vuhanu, je dejal Liang. "Vemo, da je virus krožil tudi med posamezniki, ki niso povezani s to tržnico ... Povezani so z drugimi tržnicami. Tako da slika še vedno ni jasna,"je dejal Embarek.