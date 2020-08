WHO: Za otroke nad 12 let pri nošenju zaščitnih mask enaka pravila kot za odrasle

Za otroke nad 12 let tako priporočajo, da se pri uporabi zaščitnih mask ravnajo enako kot odrasli. To še posebej velja takrat, ko ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje najmanj enega metra in na območjih z velikim številom okužb, piše v priporočilih.

Organizacija je najnovejša priporočila pripravila skupaj s Skladom ZN za otroke (Unicef). Pri tem so sodelovali strokovnjaki iz več držav in z različnih področij. Upoštevali so najnovejše ugotovitve glede prenosa novega koronavirusa pri otrocih ter posebnosti pri nošenju zaščitnih mask glede na starost otrok.

Za mlajše od pet let nošenje mask ne bi smelo biti obvezno. Strokovnjaki to priporočajo zaradi varnosti in splošnega interesa otrok v tej starostni skupini, pa tudi zato, ker si še ne morejo pravilno namestiti maske ob minimalni pomoči.

Za otroke med 6. in 11. letom pa bi morala odločitev o uporabi mask temeljiti na več dejavnikih. Med njimi sta število okuženih v okolju, kjer otrok živi ter sposobnost otroka, da si varno in pravilno namesti masko. Med dejavniki, ki jih je pri tej odločitvi treba upoštevati, WHO omenja tudi dostop do mask ali možnosti njihovega pranja.

WHO tudi priporoča, da nošenje zaščitnih mask ne bi bilo na splošno obvezno za otroke vseh starostnih skupin z motnjami v razvoju ali zdravstvenimi težavami temveč bi o tem odločali od primera do primera.

Otroci naj glede na priporočila tudi ne bi nosili zaščitnih mask med športom ali opravljanjem fizičnih aktivnosti, saj bi jim to lahko oteževalo dihanje. Na splošno pa WHO vsem otrokom priporoča, naj ohranjajo najmanj en meter medsebojne razdalje.

Kar zadeva vrste zaščitnih mask, WHO pojasnjuje, da zdravi otroci lahko uporabljajo tudi maske iz blaga, če so ustrezne velikosti zanje ter dobro prekrijejo nos, usta in brado.