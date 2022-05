WHO zabeležila več kot 200 domnevnih primerov skrivnostnega hepatitisa

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je doslej 20 držav skupno prijavilo najmanj 228 domnevnih primerov hepatitisa neznanega izvora pri otrocih. Domneva se tudi, da je adenovirus vzrok novega akutnega hepatitisa, a pri tem WHO opozarja, da so preiskave za ugotavljanje povzročitelja še v teku.

"Do 1. maja je 20 držav skupaj prijavilo najmanj 228 domnevnih primerov hepatitisa neznanega izvora, več kot 50 dodatnih primerov pa še preiskujejo," je na novinarski konferenci v Ženevi povedal tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tarik Jasarević in pri tem dodal, da je večina prijavljenih primerov iz Evrope, nekaj pa jih je tudi iz Amerike, zahodnega Pacifika in jugovzhodne Azije.

Hkrati WHO poudarja, da ni jasno, ali prihaja do povečanja števila primerov hepatitisa neznanega izvora ali zgolj do povečanja ozaveščenosti o obstoječih vrstah hepatitisa, ki pri okuženih doslej še niso bili odkriti. Kot možen vzrok za primere novega akutnega hepatitisa se je sicer pojavil adenovirus, a WHO opozarja, da so preiskave za ugotavljanje povzročitelja še vedno v teku. Kot je znano, je bila WHO 5. aprila prvič obveščena o desetih primerih novega hepatitisa na Škotskem. Doslej je bilo samo v Veliki Britaniji zabeleženih že več kot 100 primerov. V nekaterih primerih je prišlo tudi do odpovedi jeter, zaradi česar je bila potrebna presaditev, vsaj en otrok pa je zaradi hepatitisa umrl.