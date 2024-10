WHO začela preizkusno zdravljenje bolezni marburg s proticovidnim zdravilom

WHO je na omrežju X sporočila, da po septembrskem izbruhu virusnega obolenja marburg v Ruandi in po začetku preizkusnega cepljenja začenjajo tudi s preizkusnim zdravljenjem, ki "vključuje preizkušanje varnosti in učinkovitosti zdravila remdesivir – protivirusnega zdravila, ki se uporablja za zdravljenje covida-19 in MBP091 –, ki sproža tvorjenje posebnega protitelesa za boj proti virusu marburg".

Iz Ruande prihajajo spodbudne novice, je zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izrazil je zadovoljstvo, da v Ruandi v sodelovanju z WHO začenjajo prve klinične preizkuse zdravljenja bolezni, za posledicami katere je od septembra v Ruandi umrlo 13 ljudi. Skupaj so zabeležili sicer 58 primerov okužbe, 12 bolnikov je ozdravelo. Zaradi suma okužbe so opravili 2700 testov, je povedal ruandski minister za zdravje Sabin Nsanzimana.