WHO: Zaradi covida-19 se je alarmantno znižalo število cepljenih otrok

Zaradi pandemije covida-19 se je letos"alarmantno" znižalo število cepljenih otrok po svetu, sta danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef).

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je "bistveno upadlo" število otrok, cepljenih proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, kažejo podatki WHO in Unicefa. Gre za prvo zmanjšanje cepljenih otrok v 28 letih, so navedli po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Več kot 30 kampanj cepljenja proti ošpicam je bilo zaradi pandemije prekinjenih. Poleg tega so iz 60 držav maja poročali, da so imeli zaradi pandemije težave pri izvajanju programov cepljenja, sta še zapisali organizaciji ZN.

"Cepiva so ena najmočnejših orodij v zgodovini javnega zdravja, zdaj je cepljenih več otrok, kot kadarkoli prej," je ob tem dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Trpljenja in smrti, ki jih je sicer mogoče preprečiti, bi bilo zaradi necepljenja otrok lahko veliko več kot zaradi samega covida-19," je dodal.

Napredek pri cepljenju je sicer zastal, že preden je svet zajel novi koronavirus, sta poudarili agenciji. Cepljenje proti malariji ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju je doseglo okoli 85 odstotkov ciljne starostne skupine po svetu.

"Verjetnost, da bo danes rojeni otrok cepljen z vsemi priporočenimi cepivi, preden dopolni pet let, znaša manj kot 20 odstotkov," so še zapisali. Leta 2019 14 milijonov otrok ni prejelo cepiv, ki rešujejo življenja, so dodali.