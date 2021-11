Assange dobil dovoljenje za poroko v zaporu

V skladu z zakonom o zakonskih zvezah iz leta 1983 imajo zaporniki pravico zaprositi za poroko v zaporu, tudi če je prošnji ugodeno, pa morajo zaporniki kriti celotne stroške poroke, brez uporabe davkoplačevalskega denarja. Morisova, odvetnica, rojena v Južnoafriški republiki, je že lani v intervjuju za Mail on Sunday razkrila, da je z Assangeem v razmerju že od leta 2015 in da sama vzgaja njuna sinova, poroča BBC.

Par naj bi za dovoljenje za poroko sicer zaprosil že večkrat. Upravitelja zapora in britanskega ministra za pravosodje Dominica Raaba sta obtožila, da jima skušata preprečiti poroko, zato sta proti njima pripravljala tudi pravni postopek, poroča The Guardian . Assangeevo prošnjo je upravitelj zapora obravnaval tako kot vsako drugo prošnjo, je medtem zagotovila zaporniška služba. "Upam, da ne bo več vmešavanja v najin zakon," je po novici dejala Morisova.

V videoposnetku, ki je objavljen na Wikileaksovem kanalu na YouTubu, je Morisova povedala, da je Assangea spoznala že leta 2011, ko se je pridružila njegovi pravni ekipi. Povedala je, da ga je skoraj vsak dan obiskala na veleposlaništvu in da je Juliana "zelo dobro spoznala". Par se je zaljubil leta 2015 in se dve leti pozneje zaročil. Assange je bil po njenih besedah po videopovezavi prisoten tudi pri obeh porodih, prav tako sta ga sinova obiskala na veleposlaništvu.

Če bi bil obsojen v ZDA, bi lahko dobil 175 let zaporne kazni

50-letni Assange se sicer še naprej bori proti izročitvi ZDA zaradi obtožb vohunjenja. ZDA so proti njemu sprožile pravni postopek, očitajo mu objavo zaupnih dokumentov o vojaških operacijah ZDA v Iraku in Afganistanu. Če bi bil v ZDA obsojen po vseh 18 točkah obtožnice, mu grozi 175 let zapora. Med dokumenti, ki jih je objavil, je tudi posnetek, na katerem je videti ameriške vojake, kako streljajo iz helikopterja in ubijajo civiliste v Iraku.

Avstralec je v zaporu Belmarsh od leta 2019. Policija ga je z ekvadorskega veleposlaništva v Londonu odpeljala, ker je kršil pogoje varščine. Na veleposlaništvo je iz Švedske, kjer so ga obtožili spolnega napada, pribežal leta 2021. Obtožbe je vedno zanikal, ta postopek proti njemu pa so kasneje tudi opustili.