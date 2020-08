Najstniku, ki je ustrelil tri protestnike, grozi dosmrtna ječa

Tožilstvo je v četrtek proti 17-letnemu Kylu Rittenhousu, vložilo obtožnico zaradi umora, uboja, poskusa umora in ogrožanja ljudi. Grozi mu dosmrtni zapor.

Najstnik je med protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi Američani, ki so izbruhnili v mestu Kenoshi v Wisconsinu, začel streljati na protestnike in pri tem dva ubil, enega pa ranil. Nato pa se sprehodil mimo policistov, ki so ga spustili skozi svoje vrste. Aretirali so ga šele naslednji dan doma v Illinoisu.

Protesti so v mestu z okoli 100.000 prebivalci izbuhnili po tem, ko so policisti kar sedemkrat v hrbet ustrelili 29-letnega Jacoba Blaka.