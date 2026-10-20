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Witkoff najprej z Zelenskim v Oslu, nato še na pogovore s Putinom

Oslo, 20. 10. 2026 10.42 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
N.V.
Steve Witkoff in Volodimir Zelenski

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff se bo v Oslu srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, nato pa naj bi odpotoval v Moskvo še na pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Srečanje z ukrajinskim predsednikom sicer poteka v času napetosti med državama, saj Ukrajina še ni prejela ameriških raket, mnogi pa mislijo, da gre za politično motivirano dejanje.

Srečanje med Witkoffom in Zelenskim bo gostila Norveška, sodelovala pa bo tudi Finska, in sicer v okviru obnovljenih diplomatskih prizadevanj za končanje ruske vojne v Ukrajini, piše Euronews.

Na srečanju naj bi bili še finski predsednik Alexander Stubb in norveški premier Jonas Gahr Støre, medtem ko se bo zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner pridružil na daljavo.

Steve Witkoff in Volodimir Zelenski
Steve Witkoff in Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Kijev naj bi Norveško izrecno zaprosil za sodelovanje obeh ameriških odposlancev, srečanje pa naj bi bilo priložnost, da bi diplomatska prizadevanja za končanje vojne usmerili na bolj konstruktivno pot. "Diplomatska prizadevanja so doslej potekala v več državah, Norveška in Finska pa sta zadovoljni, da lahko nadaljujeta to delo," je dejal Støre.

Pričakuje se tudi sodelovanje predstavnikov držav skupine E4 – Združenega kraljestva, Francije, Nemčije in Poljske – ter Evropske unije in Nata. Pričakovana prisotnost Poljske sledi temu, ko je bila Varšava izključena iz prejšnjih pogajanj, na katerih so sodelovale Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Poljski premier Donald Tusk je kritiziral izključitev svoje države in vztrajal, da mora imeti Poljska besedo pri odločitvah, ki zadevajo prihodnost Ukrajine.

Ni še jasno, kdo bo zastopal Evropsko unijo, iz Evropske komisije so namreč le potrdili, da jih je Ukrajina povabila k sodelovanju.

Pogovori med ZDA in Ukrajino sicer potekajo v bolj težavnem obdobju, Trumpova administracija namreč pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na rusko naftno infrastrukturo, hkrati pa se pojavlja tudi pomembno vprašanje glede dobave nujno potrebnega ameriškega orožja za zračno obrambo.

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Zelenski je konec tedna za Bloomberg povedal, da je predlagal začasno ustavitev ukrajinskih napadov na ruske naftne objekte v zameno za dodatne ameriške prestrezne rakete za sisteme Patriot, ki jih Ukrajina nujno potrebuje za obrambo pred ruskimi napadi z balističnimi raketami.

V pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem je ukrajinski predsednik izpostavil tri nujna vprašanja: prestrezne rakete za obrambo pred balističnimi raketami, obveščevalne podatke za zgodnje opozarjanje ter omejitve, ki vplivajo na satelitske komunikacije Starlink in Starshield.

Washington naj bi namreč zamujal z dobavo večje pošiljke prestreznih raket za sisteme Patriot, ki so jih že plačale evropske zaveznice Ukrajine. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth njihovega prenosa še ni odobril.

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Ukrajinski uradniki se zato bojijo, da je zamuda politično motivirana in da je njen namen izvajanje pritiska na Kijev. V Natu medtem vztrajajo, da se dobave, financirane s strani zaveznic, nadaljujejo, predstavnik ameriške vlade pa je navedbe o zamudah zavrnil.

Witkoff znova s Putinom

Dober mesec po srečanju se bo Witkoff znova odpravil v Moskvo in skušal doseči premirje med državama v vojni. Načrtovano srečanje naj bi sicer obravnavalo tudi možnost izpustitve Stephena Hubbarda, 74-letnega ameriškega državljana, ki ga je Rusija pridržala leta 2022 in obsodila na skoraj sedem let zapora zaradi domnevnega bojevanja na strani Ukrajine.

Steve Witkoff in Vladimir Putin
Steve Witkoff in Vladimir Putin
FOTO: AP
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sabro4
20. 10. 2026 12.25
kje naša @Zmaga Ukrajini, že dolgo je ni na spregled..............
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0 0
Don Matteo
20. 10. 2026 12.18
Kdaj boste končno nehali s pravljicami o ruski agresiji saj vsi vemo kdo je krivec za vojno,ki jo drago plačujemo.
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0 0
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