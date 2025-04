Trumpov odposlanec bi Ukrajino razdelil kot Berlin po drugi svetovni vojni

Štiriurni sestanek v predsedniški palači

Iz Kremlja so po srečanju sporočili, da so se v pogovorih osredotočili na različne vidike dogovora o Ukrajini. Tudi glavni ruski gospodarski pogajalec Kiril Dmitrijev je pogovore označil za zelo produktivne. Rokovanje pred knjižnico v predsedniški palači v Sankt Peterburgu so prenašale tudi ruske države televizije.

Že pred srečanjem je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da bi se Putin in Witkoff morda lahko pogovarjala tudi o možnosti srečanja Putina in Trumpa iz oči v oči. Predsednika Rusije in ZDA sta se, odkar se je Trump vrnil v Belo hišo, slišala po telefonu, a do srečanja v živo še ni prišlo.