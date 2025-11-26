Witkoff ruskemu kolegu svetoval, kako naj Putin laska Trumpu

Bloomberg je pridobil in v torek v obliki prepisa objavil vsebino telefonskega pogovora z dne 14. oktobra med Witkoffom in Ušakovom, najvišjim svetovalcem predsednika Vladimirja Putina na področju zunanje politike.
Steve Witkoff in Jurij Ušakov sta se glede na vsebino prepisa pogovora pogovarjala o končanju vojne v Ukrajini, pri čemer je Ušakov vprašal, ali bi bilo koristno, da se po telefonu pogovorita njuna šefa - Putin in Trump.
Witkoff je odgovoril, da se mu to zdi koristno, nato pa predlagal, kako naj poteka pogovor. Pri tem je priporočal laskanje Trumpu, ki ga je označil za mirovnika, in priporočil, naj se mu v pogovoru čestita za dosežen dogovor o premirju v Gazi.
"Predsedniku sem povedal, da ste - da je Ruska federacija vedno želela mirovni sporazum. (...) Predsedniku sem povedal, da verjamem v to," naj bi Witkoff nato še dejal glede Trumpa in vojne v Ukrajini.
Trump je danes povedal, da ni videl prepisa pogovora ali slišal posnetka, vendar da je Witkoff po njegovem delal "to, kar pač počne posrednik", da bi mirovni načrt uspešno "prodal" tako Rusiji kot Ukrajini, navajata BBC in portal Politico.
Pogovor Witkoffa in Ušakova naj bi bil po navedbah več medijev sporen v luči nedavno objavljenega ameriškega načrta v 28 točkah za končanje vojne v Ukrajini. Številni so namreč menili, da je načrt preblizu stališčem in zahtevam Moskve - zlasti v Ukrajini in Evropi. Načrt so pogajalci iz ZDA, Evrope in Ukrajine medtem prilagodili in skrajšali na 19 točk, pri čemer naj bi izpadle nekatere točke, ki bi najbolj upoštevale ruske zahteve.
Ušakov, ki je danes potrdil Trumpove napovedi o načrtovanem srečanju med Witkoffom in Putinom v naslednjem tednu, je medtem razkritje vsebine pogovora označil za nesprejemljivo, poroča agencija Reuters. Del informacij o pogovoru je označil za laži, dodatne komentarje pa zavrnil.
Pri tem po navedbah BBC ni jasno, kako in prek koga je Bloomberg pridobil informacije o vsebini pogovora. Ušakov in namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov sta menila, da nekateri mediji sodelujejo v evropski hibridni informacijski vojni, katere cilj je oslabiti odnose in ovirati pogovore med Rusijo in ZDA.
Podobno so kasneje danes sporočili tudi v Kremlju. "Jasno je, da je v različnih državah, vključno z ZDA, veliko ljudi, ki želijo ustaviti premike v smeri miru," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je spremljal Putina na državnem obisku v Kirgizistanu.
