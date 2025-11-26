Witkoff ruskemu kolegu svetoval, kako naj Putin laska Trumpu

Bloomberg je pridobil in v torek v obliki prepisa objavil vsebino telefonskega pogovora z dne 14. oktobra med Witkoffom in Ušakovom, najvišjim svetovalcem predsednika Vladimirja Putina na področju zunanje politike.

Steve Witkoff in Jurij Ušakov sta se glede na vsebino prepisa pogovora pogovarjala o končanju vojne v Ukrajini, pri čemer je Ušakov vprašal, ali bi bilo koristno, da se po telefonu pogovorita njuna šefa - Putin in Trump.

Witkoff je odgovoril, da se mu to zdi koristno, nato pa predlagal, kako naj poteka pogovor. Pri tem je priporočal laskanje Trumpu, ki ga je označil za mirovnika, in priporočil, naj se mu v pogovoru čestita za dosežen dogovor o premirju v Gazi.

"Predsedniku sem povedal, da ste - da je Ruska federacija vedno želela mirovni sporazum. (...) Predsedniku sem povedal, da verjamem v to," naj bi Witkoff nato še dejal glede Trumpa in vojne v Ukrajini.

Trump je danes povedal, da ni videl prepisa pogovora ali slišal posnetka, vendar da je Witkoff po njegovem delal "to, kar pač počne posrednik", da bi mirovni načrt uspešno "prodal" tako Rusiji kot Ukrajini, navajata BBC in portal Politico.