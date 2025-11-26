Svetli način
Tujina

Witkoff ruskemu kolegu svetoval, kako naj Putin laska Trumpu

Washington, 26. 11. 2025 18.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
32

Predsednik ZDA Donald Trump je zagovarjal svojega posebnega odposlanca Steva Witkoffa, potem ko je v javnost prišel prepis domnevno spornega pogovora med Witkoffom in svetovalcem ruskega predsednika Jurijem Ušakovim, ki ga je objavil ameriški medij Bloomberg. Witkoff naj bi Ušakovu svetoval, kako naj si Putin pridobi Trumpovo naklonjenost.

Bloomberg je pridobil in v torek v obliki prepisa objavil vsebino telefonskega pogovora z dne 14. oktobra med Witkoffom in Ušakovom, najvišjim svetovalcem predsednika Vladimirja Putina na področju zunanje politike.

Steve Witkoff in Jurij Ušakov sta se glede na vsebino prepisa pogovora pogovarjala o končanju vojne v Ukrajini, pri čemer je Ušakov vprašal, ali bi bilo koristno, da se po telefonu pogovorita njuna šefa - Putin in Trump.

Witkoff je odgovoril, da se mu to zdi koristno, nato pa predlagal, kako naj poteka pogovor. Pri tem je priporočal laskanje Trumpu, ki ga je označil za mirovnika, in priporočil, naj se mu v pogovoru čestita za dosežen dogovor o premirju v Gazi.

"Predsedniku sem povedal, da ste - da je Ruska federacija vedno želela mirovni sporazum. (...) Predsedniku sem povedal, da verjamem v to," naj bi Witkoff nato še dejal glede Trumpa in vojne v Ukrajini.

Trump je danes povedal, da ni videl prepisa pogovora ali slišal posnetka, vendar da je Witkoff po njegovem delal "to, kar pač počne posrednik", da bi mirovni načrt uspešno "prodal" tako Rusiji kot Ukrajini, navajata BBC in portal Politico.

Steve Witkoff
Steve Witkoff FOTO: Profimedia

Pogovor Witkoffa in Ušakova naj bi bil po navedbah več medijev sporen v luči nedavno objavljenega ameriškega načrta v 28 točkah za končanje vojne v Ukrajini. Številni so namreč menili, da je načrt preblizu stališčem in zahtevam Moskve - zlasti v Ukrajini in Evropi. Načrt so pogajalci iz ZDA, Evrope in Ukrajine medtem prilagodili in skrajšali na 19 točk, pri čemer naj bi izpadle nekatere točke, ki bi najbolj upoštevale ruske zahteve.

Ušakov, ki je danes potrdil Trumpove napovedi o načrtovanem srečanju med Witkoffom in Putinom v naslednjem tednu, je medtem razkritje vsebine pogovora označil za nesprejemljivo, poroča agencija Reuters. Del informacij o pogovoru je označil za laži, dodatne komentarje pa zavrnil.

Pri tem po navedbah BBC ni jasno, kako in prek koga je Bloomberg pridobil informacije o vsebini pogovora. Ušakov in namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov sta menila, da nekateri mediji sodelujejo v evropski hibridni informacijski vojni, katere cilj je oslabiti odnose in ovirati pogovore med Rusijo in ZDA.

Podobno so kasneje danes sporočili tudi v Kremlju. "Jasno je, da je v različnih državah, vključno z ZDA, veliko ljudi, ki želijo ustaviti premike v smeri miru," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je spremljal Putina na državnem obisku v Kirgizistanu.

rusija zda steve witkoff
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sonex
26. 11. 2025 19.14
zelenskega pa so naučili ustno tehniko
ODGOVORI
0 0
Tako pac je
26. 11. 2025 19.13
+2
Ahahahaha,kako naj laska,teli kavboji so pa res za stose,ahahahaha.
ODGOVORI
2 0
Joakim
26. 11. 2025 19.05
-3
Zmaga Ukrajini. Zmago je treba priboriti z dejanji, ne z več letnimi fantaziranji na tem forumu. Da si pravi podpornik Ukrajine bi že zdavnaj bil tam. Meni osebno dol visi za Putina, kot za kurunpiranega Zelenkota. Smilijo se mi samo mali ljudje na eni in na drugi strani.
ODGOVORI
1 4
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 19.09
-2
Kaj potem čakate z "zmago"?🤣🤣🤣A to namenoma nočete zmagat, ali kako? Drugače pa taki izdajalci kot si ti, ne spadate v EU druščino, samo povem. Taki vojnohujskaška svojat, ki zagovarja vojno zločinca putlerja, nima v EU kaj iskati.
ODGOVORI
1 3
koral45
26. 11. 2025 19.04
+3
Putin dobro zna laskat Trampu in ga dobro okrog prenašat kot vajenca ampak tudi to ne bo v nedogled. Se še spomnite kako je njegov vzornik Miloševič za nos vodil vso svetovno in domačo javnost, dokler se niso odkrile njegove namere.
ODGOVORI
3 0
john gotti
26. 11. 2025 19.03
+2
zraderat usa in russia pa bo svet lepśi
ODGOVORI
2 0
Bbcc12
26. 11. 2025 19.02
+2
Trump je bolj vladar Rusije.
ODGOVORI
2 0
Milko-reptilko
26. 11. 2025 18.58
-1
aveš ko rečejo mi samo hočemo mir... po drugi strani pa jih zalagajo z orožjem, kdo je zdej tukaj nor?
ODGOVORI
1 2
CyberWorm00000
26. 11. 2025 19.04
+4
orožje pa keš je garancija za mir : ))) kaj misliš če bi nehal pošiljat keš pa orožje da bi pol se ruska wojska pa wrnila nazaj w rusijo?
ODGOVORI
4 0
Srebrnl breg
26. 11. 2025 18.58
+2
Dejstvo je,da je Putin vojni zločinec.
ODGOVORI
3 1
Muca ne grize
26. 11. 2025 18.58
+3
To lahko mirno rečemo.
ODGOVORI
4 1
anatomija
26. 11. 2025 18.52
+7
Steve Witkoff: Živjo, Jurij. Jurij Ušakov: Ja, Steve, zdravo, kako si? SW: Dobro, Jurij. Kako si? YU: V redu sem. Pozdravljen, prijatelj. SW: Hvala. YU: Odlično delo si opravil. Preprosto odlično delo. Najlepša hvala. Hvala, hvala. SW: Hvala, Jurij, in hvala za vašo podporo. Vem, da je vaša država to podprla, in hvaležen sem vam. YU: Ja, ja, ja. Ja. Veste, prav zato smo preložili prvi rusko-arabski vrh. SW: Ja. YU: Da, ker verjamemo, da v regiji opravljate resnično delo. SW: Poslušajte. Nekaj ​​vam bom povedal. Mislim, mislim, da če bomo lahko rešili to rusko-ukrajinsko zadevo, bodo vsi skakali od veselja. YU: Ja, ja, ja. Ja, rešiti moraš samo en problem. [smeh] SW: Kaj? YU: Rusko-ukrajinska vojna. SW: Vem! Kako bomo to rešili? YU: Prijatelj, samo tvoj nasvet bi rad dobil. Misliš, da bi bilo koristno, če bi se naši šefi pogovarjali po telefonu? SW: Da, res. YU: Misliš. In kdaj misliš, da bi bilo to mogoče? SW: Mislim, da je moj fant pripravljen to storiti takoj, ko boš to predlagal. YU: Prav, prav. SW: Jurij, Jurij, to bi jaz naredil. Moj predlog. YU: Ja, prosim. SW: Poklical bi in samo ponovil, da čestitate predsedniku za ta dosežek, da ste ga podprli, da ste ga podprli, da spoštujete, da je človek miru, in da ste preprosto, res ste veseli, da se je to zgodilo. Torej bi rekel, da bo po tem res dober pogovor. Ker – naj vam povem, kaj sem povedal predsedniku. Predsedniku sem povedal, da si je Ruska federacija vedno želela mirovnega sporazuma. To je moje prepričanje. Predsedniku sem povedal, da v to verjamem. In verjamem, da je vprašanje – problem je v tem, da imamo dva naroda, ki se težko sporazumeta, in ko ga bova dosegla, bova imela mirovni sporazum. Mislim celo, da bi morda predstavili nekaj takega kot 20-točkovni mirovni predlog, tako kot smo ga naredili v Gazi. Sestavili smo 20-točkovni Trumpov načrt, ki je vključeval 20 točk za mir, in mislim, da bomo morda enako storili tudi z vami. Moje mnenje je ... YU: Prav, prav, prijatelj. Mislim, da je to točno tista točka, o kateri bi se lahko naši voditelji pogovarjali. Hej, Steve, strinjam se s tabo, da bo čestital, rekel bo, da je gospod Trump pravi človek miru in tako naprej. To bo rekel. SW: Ampak tole se mi zdi neverjetno. YU: Prav, prav. SW: Kaj če, kaj če ... poslušaj me ... YU: O tem se bom pogovoril s šefom in se potem oglasim tebi. Prav? SW: Da, saj poslušajte, kaj govorim. Samo želim, da to poveste, morda samo poveste predsedniku Putinu, ker veste, da imam do predsednika Putina najgloblje spoštovanje. YU: Ja, ja. SW: Morda bo predsedniku Trumpu povedal: veste, Steve in Yuri sta razpravljala o zelo podobnem 20-točkovnem mirovnem načrtu in to bi lahko bilo nekaj, za kar menimo, da bi lahko stvari nekoliko premaknilo z mrtve točke, odprti smo za takšne stvari – raziskovanje tega, kaj je potrebno za dosego mirovnega sporazuma. No, med nama, vem, kaj je potrebno za dosego mirovnega sporazuma: Doneck in morda izmenjava ozemlja nekje. Ampak pravim, namesto da tako govorimo, se pogovorimo bolj optimistično, ker mislim, da bomo tukaj dosegli dogovor. In mislim, Yuri, da mi bo predsednik dal veliko prostora in diskrecijskih pooblastil, da dosežem dogovor. YU: Razumem ... SW: ... torej, če lahko ustvarimo priložnost, da se po tem pogovorim z Yurijem, mislim, da bi to lahko pripeljalo do velikih stvari. YU: V redu, to se sliši dobro. Sliši se dobro. SW: In še nekaj: Zelenski prihaja v petek v Belo hišo. YU: Vem o tem. [se nasmehne] SW: Na ta sestanek grem, ker me želijo tam, ampak mislim, da se bomo, če je mogoče, pred petkovim sestankom pogovorili s tvojim šefom. YU: Prej, prej – ja? SW: Prav. YU: Prav, prav. Razumem tvoj nasvet. O tem se bom pogovoril s šefom in se ti potem oglasil, prav? SW: Prav, Jurij, kmalu se slišiva. YU: Odlično, odlično. Najlepša hvala. Hvala. SW: Adijo, adijo. YU: Adijo. [Klic končan]
ODGOVORI
8 1
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 19.01
+1
O miru in prihodnjih odnosih na evropskih tleh blebeta Američan, ki ni bil niti izvoljen, niti imenovan na kakršnokoli funkcijo. V trampljevem kabinetu je izključno na povabilo tramplja. Sicer pa nima niti funkcije, niti ustrezne izobrazbe, niti najmanj izkušenj,... skratka nima prav ničesar, zaradi česar bi bil lahko vreden kakšnega zaupanja takšne naloge.
ODGOVORI
2 1
Joakim
26. 11. 2025 18.49
-5
Zmaga Ukrajini. Zakaj ne vzameš orožje in greš v ukrajinski rov branit Ukrajino, kot da že tri leta sediš doma v naslonjacu in pišeš komentarje.
ODGOVORI
2 7
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 18.52
+5
Zakaj ti, zločinski in izdajalski internetni junaček ne izgineš že enkrat v svojo rodno, ali pa v mosskovijo, oz. se ne greš borit za putlerjev blagor? Kaj čakaš tu, v EU? Te je kdo klical sem? Vabil?
ODGOVORI
7 2
Gorci34
26. 11. 2025 18.56
-2
zeleni tiho boj
ODGOVORI
1 3
Joakim
26. 11. 2025 18.56
-3
Taki kot ti so glasni samo ko so doma v naslanjaču. Sicer pa se deset krat bolj sekiram za ukrajinske fante kot ti. Kaj ti pomaga slava, če ležiš dva metra pod zemljo. Tvoji korumpirani rojaki pa se sopirijo po Evropi. Žal mi je malega ukrajinskega človeka.
ODGOVORI
1 4
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 19.06
+1
Ti se kar sekiraj, bedak. Napadli so jih tvoji nacisti,... samo toliko povem. Pomagalo ti itak ne bo. Glede korupcije pa raje kar svoje poglej. Ko vam russofilićem zmanjka argumentov, pa privlečete ven korupcijo, ki naj bi si po vašem bedastem prepričanju zaslužila vojno, ali kako? In mimogrede, v Ukrajini organi pregona očitno delujejo in obravnavajo takšne primere. In raje kruli o svojih milijon in dvestotisoč umrlimi mosskvići, ki so podpisali pogodbe, ali se tako ali drugače strinjali, da gredo pobijat v sosednjo državo. Res si mentalno šibek.
ODGOVORI
1 0
gmajna
26. 11. 2025 18.42
-11
Ukrajini bo bolje pod okupacijo Rusije kot v svobodnem suženstvu Jenkijev
ODGOVORI
1 12
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 18.50
+6
Oni se bodo očitno kar sami odločili, brez da bi kaj dosti tebe spraševali. Drugače pa, če si vsaj kdaj poslušal predsednika Zelenskega, je večkrat javno in jasno poudaril, da je prihodnost Ukrajine v Evropi. Pač poslušat in brat je treba še kaj drugega, ne samo vaš blic.
ODGOVORI
8 2
Gorci34
26. 11. 2025 18.58
-2
ne laprdaj ukraina nebo nikoli eu
ODGOVORI
1 3
gmajna
26. 11. 2025 18.41
-2
Res je Hrvat ima prav
ODGOVORI
4 6
Joakim
26. 11. 2025 18.40
-7
Hrvaški predsednik ima prav. Od kot evropskim politikom pravica pošiljati ukrajinske fante in može v smrt.
ODGOVORI
2 9
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 18.45
+7
Ko bi le zmogel pot do dohtarja, bi bilo bolj koristno. Za vaju oba. Sicer pa ne vem zakaj se sploh oglaša, če ne razume kaj in kje je problem. Taki bedakići so navadno najglasnejši.
ODGOVORI
8 1
Petur
26. 11. 2025 18.37
-4
in ukraina se krči....
ODGOVORI
3 7
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 18.48
+5
Kajpak,... če verjameš blicu. Drugače se je pa mosskovija hudo skrčila - Ukrajinci jo perejo na 90⁰C 🤣🤣🤣 Glede na to, kako močno se je skrčilo njeno gospodarstvo, je prav hecno, da mosskovija kruli, da se je Ukrajina skrčila. Skratka, sebe naj pogleda,... in to, kako bo njen folk letos težko preživel zimo. Brez elektrike, brez ogrevanja, marsikje pa tudi brez pitne vode.
ODGOVORI
6 1
Shisui
26. 11. 2025 18.55
+3
rusi so 3 tedne po začetku vojne nadzirali precej več ozemlja kot danes, Petur.
ODGOVORI
4 1
Joakim
26. 11. 2025 18.36
-4
Kaj si evropski novinarji ne bodo izmislili samo, da bi minerali Trumpov mirovni nacrt. Trupom mirovni nacrt je edini realen. Evropski je kot, da bila Rusija že popolnoma vojaško poražena. To je še pa svetlobna leta daleč.
ODGOVORI
3 7
tech
26. 11. 2025 18.33
+2
Ta Trump se obnaša kot, da mandat se ne bo končal, res pa je, da ga lahko tej zblojeni američani še enkrat postavijo kot kralja.
ODGOVORI
4 2
marjanovic.drazen
26. 11. 2025 18.30
+5
Kolko je ta putin nesposoben😂
ODGOVORI
7 2
anatomija
26. 11. 2025 18.21
+4
Trumpova administracija s Trumpom na čelu resno konkurira Rusiji v Korupciji . Morda bi pa Trump lahko dobil tako želeno Nobelovo nagrado - za korupcijo. Lahko jo uvedejo samo za Trumpa samo da bo dal mir
ODGOVORI
9 5
Zmaga Ukrajini
26. 11. 2025 18.20
+2
Ta ameriška administracija je sramota vse sramote. Zato ni čudno, da Rubio tako zaničljivo pogleduje witkoffa. Res je neverjeten idio_, hahahahaha. Niti toliko se mu ni ljubilo narediti, da bi dokument uradno prevedel in ga serviral naprej, če že. Tako ga je pa kar google prevajalnik prevajal, in v njem so ostale besedne zveze, ki jih je kajpak AI hitro "locirala" v Kremelj. Sicer pa Evropa absolutno ne sme dopustiti, da bo en tak brezveznik odločal o prihodnjem miru v Evropi. Enostavno bi morala Evropa prezreti tako trampeljna kot njegovo administracijo (no, saj približno tako že, vsaj deloma, počne) in že enkrat izroči zasežene mosskovitske devizne rezerve Ukrajini. In bo kmalu mir.
ODGOVORI
8 6
