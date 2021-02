Woods zaradi hude prometne nesreče potreboval operacijo

45-letni Woods je v nesreči v mestu Rancho Palos Verdes utrpel zmerne do kritične poškodbe, je povedal tiskovni predstavnik okrožja Los Angeles Henry Narvez.

Woodsa so odpeljali v zdravstveni center Harbor UCLA, po navedbah njegovega agenta Marka Steinberga pa je utrpel "večkratni zlom nog"in je bil po nesreči tudi operiran, poroča Golf Digest.

Narvez je dejal, da je bilo med nesrečo na cesti sicer še eno vozilo, ki se je po Woodsovi nesreči zaustavilo, vanj pa je od zadaj trčilo še eno vozilo. Woodsovo vozilo je bilo močno poškodovano, policisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo, še poroča CNN.

Woods, 15-kratni prvak, je sicer v začetku letošnjega leta že petič prestal tudi operacijo hrbta. Nazadnje je igral decembra, vendar je v lanskem letu prav ponovna poškodba hrbta ovirala njegov napredek, na njegovo igro pa je vplivala tudi pandemija, zaradi katere so bile možnosti igranja golfa omejene.

Woods je Los Angeles obiskal zaradi dvodnevnih promocijskih obveznosti in slikanja v okviru turnirja PGA Tour's Genesis Invitational. Že v ponedeljek so se v javnosti pojavile fotografije zvezdnika z nekdanjim košarkarjem Dwaynom Wadom in igralcem Davidom Spadom, na katerih je bilo videti, da ima Woods še vedno težave z gibanjem – verjetno tudi zato še ni igral golfa, pa poroča STA.