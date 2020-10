Najboljša fotografija nastala globoko v ruskih gozdovih

Tigrica na fotografiji objema drevo in se drgne ob lubje, da bi pustila vonj in označila ozemlje v narodnem parku Leopard. "Osvetlitev, barve, tekstura - to je kot oljna slika," je povedala predsednica sodniškega zbora Wild Photography of the year (WPY) Roz Kidman-Cox . "Skoraj kot da je tigrica del gozda. Njen rep se meša s koreninami drevesa. Sta kot eno," je povedala za BBC News .

Še toliko bolj nenavadno je, da gre za posnetek s kamero. Gorškov je opremo postavil v gozdu in jo pustil tam več mesecev, čakajoč, da se bo samodejno sprožila, ko bo mimo prišel tiger. Seveda je vedel, kje bi najraje fotografiral žival - in tu nastopi spretnost izkušenega fotografa divjih živali. Vzhodnoruske tigre je še toliko težje fotografirati, saj so jih lovili skoraj do izumrtja in verjetno je zdaj le nekaj sto osebkov. In ker se je njihov plen - večinoma jeleni in divji prašiči - prav tako zmanjšal, morajo Amurji prehoditi velike razdalje, da najdejo hrano.

Tekmovanje za WPY, ki je letos že 56 po vrsti, organizira londonski Naravoslovni muzej.