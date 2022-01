Voznik na poledeneli cesti izgubil oblast nad vozilom, policist za las ušel tragediji

Najprej so se s snežnimi neurji broil na ameriškem vzhodu in jugovzhodu, kasneje so vremenoslovci tudi za osrednje in severne regije izdali opozorila pred močnim sneženjem. Ne pospravljajte še lopat za odmetavanje snega in se prirpavite na izredne razmere na cestah, ker bo več snežnih neviht v drugi polovici tedna prizadelo zvezni državi Utah in Wyoming, so opozarjali pristojni.

Napovedi so se uresničile in se je sprva rahlo sneženje stopnjevalo do zleo intenzivnega. Tako je zvezne države Utah, Wyoming in Idaho prešla izredno hladna fronta, mešanica dežja, snega in nizkih temperatur pa je na cesti ustvarila pravo drsališče.

Ravno to se je zgodilo v Wyomingu, kjer je voznik zaradi poledenelega cestišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in skoraj trčil v prometnega policista, ki je ob cesti nadziral promet.

Ta tedem pa so zaradi znežnih neurij oblasti na vzhodu in jugovzhodu Amerike zaprle številne zvezne urade in šole. Zaradi neurja je umrlo že pet oseb, na tisoče prebivalcev pa je ostalo brez električne energije.