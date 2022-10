Na Hrvaškem opažajo prikrite podražitve

Kako spretno skušajo nekateri proizvajalci skriti podražitve, ogorčeni opažajo hrvaški potrošniki. Embalaža oziroma pakiranje številnih izdelkov se je zmanjšalo, cena pa ostaja enaka. To je popolna prevara, se jezijo naši južni sosedi. Na tamkajšnji Zvezi potrošnikov opozarjajo, da ni nobena kršitev, če mlečni izdelki, testenine, čokolada, konzerve in drugi izdelki izgubljajo na teži. In da so kupci tisti, ki morajo biti na pozorni na cene.