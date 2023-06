Zaradi podora avstrijska gora Fluchthorn za okoli 100 metrov nižja

Vodja gorskega reševanja v avstrijski regiji Christian Walter je dejal, da se je z vrha gore "preprosto odlomilo več sto metrov terena". Na spletu se je že pojavila lepljenka fotografij, ki prikazuje goro pred in po podoru, ko se je spremenila tudi njena oblika in višina.

Z gore Fluchthorn, ki je priljubljena tudi med plezalci in alpinisti, se je v dolino skotalila velika gmota, nebo pa je prekril oblak gostega dima, ki je bil viden več kilometrov naokoli.

Geologi so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali, da je skalni podor, ki so ga napovedovali že nekaj časa, odnesel del južnega vrha, vključno s križem, ki je bil postavljen na vrhu in je bil eden od simbolov gore.